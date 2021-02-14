Rakibini belinden ısırdı! İkinci Luis Suarez vakası...

Spor Arena Dış Haberler | Hindistan'da futbol sahalarında eşine çok nadir rastlanan bir pozisyon yaşandı. Hindistan Ligi'nde Chennaiyin FC ve Goa takımlarının karşı karşıya geldiği maç 2-2 berabere biterken karşılaşmaya 'ısırık pozisyonu' damgasını vurdu.

Maçın 90+6. dakikasında Goa futbolcusu Edu Bedia, Chennaiyin FC'den Deepak Tangri ile girdiği mücadelenin ardından Tangri'yi ısırdı.

ACI İÇİNDE YERDE KALDI

İki futbolcu arasında yaşanan ikili mücadelede hem Bedia hem de Tangri yerde kaldı. Ardından Edu Bedia, Deepak Tangri'yi belinden ısırdı. Aldığı ısırık darbesiyle acı içinde yerde kıvranan Tangri hakeme belini göstererek yoğun şekilde itiraz ederken maçın hakemi, rakibini ısıran Bedia'yı sarı kart ile cezalandırdı.

İLK HAMLESİ BAŞARISIZ, İKİNCİSİ...

Pozisyonun tekrarında Bedia'nın Tangri'ye karşı ilk ısırık hamlesinin başarısız olduğu ancak hareketine devam edip uzun bir şekilde rakip futbolcuyu ısırdığı görüldü.

AKILLARA LUIS SUAREZ GELDİ

Bu olay akıllara hemen Luis Suarez'i getirdi. Suarez, Ajax'ta oynadığı dönemde PSV'den Otman Bakkal'ı boynundan ısırmıştı. Uruguaylı futbolcu, Liverpool'dayken ise Chelsea'den Ivanovic'in kolundan ısırık almıştı. Yıldız futbolcu bu hareketiyle 10 maç ceza almıştı.

Suarez'in ısırma vakaları bununla da sınırlı kalmamıştı. Golcü futbolcu, Uruguay ile İtalya arasında oynanan maçta Giorgio Chiellini'yi boynundan ısırmıştı ve 4 ay futboldan men edilmişti. Bu olaylardan sonra Suarez, İspanya'nın yolunu tutmuş, hatta Barcelona'nın Luis Suarez'i transfer ederken sözleşmesine 'rakip futbolcuyu ısırırsa sözleşmesi feshedilir' maddesi eklediği iddia edilmişti.

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