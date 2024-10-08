Rakibine 'Jackie Chan' dedi, FIFA'dan tarihi ceza geldi! 10 maç...

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Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bu yaz Serie A ekibi Como ile Premier Lig ekibi Wolverhampton karşılaşmıştı.

Karşılaşmayı İngiliz ekibi 1-0 kazanırken Como futbolcusu Marco Curto'nun Wolverhampton forması giyen Hwang Hee-chan'a "Jackie Chan" diye seslenmesi tartışmalara sebep olmuştu.

"OLAY ABARTILIYOR"

Bu olayın gündemi sarsması üzerine Como 1907 Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından açıklamada buluşmuştu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ırkçılığa tolerans göstermez ve bunun her türlüsünü kınar. Oyuncumuzla konuştuk ve Hwang Hee-chan'a takım arkadaşlarının "Channy" olarak seslenmesine atıfta bulunduğuna eminiz. Kulüp olarak oyuncumuzun aşağılayıcı bir ifade kullandığını düşünmüyoruz. Bazı Wolverhampton oyuncuların tepkilerini biraz fazla abartması bizde hayal kırıklığı yarattı." ifadeleri kullanılmıştı.

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"RAHATSIZLIĞINA RAĞMEN OYUNA DEVAM ETTİ"

Maçın ardından oyuncusu Hwang Hee-chan'ın ırkçı bir söyleme maruz kaldığını söyleyen Wolverhampton Teknik Direktörü Garry O'Neil görüşlerini, "Channy gerçekten rahatsız edici bir söyleme maruz kaldı. Onunla bu konuyu konuştum. İsterse onu oyundan alabileceğimi söyledim fakat o tüm rahatsızlığına rağmen takımına destek olmak için sahada kalmayı tercih etti." şeklinde açıklamıştı.

FIFA 10 MAÇ CEZA VERDİ

Konuyu Wolverhampton yönetimi FIFA'ya taşımıştı. Uluslararası Futbol Federasyonu, bu konuda Marco Curto'yu suçlu buldu. İtalyan futbolcuya toplam 10 maç futboldan men cezası verildi.