Rakibin Türkiye ise deplasman kaderindir! Euro 2024’ün taraftar şampiyonu

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Almanya’da izlediğimiz dört maçta da stadyumdaki ambiyans aynı idi. Rakip takımımız sahaya çıkıyor; bütün stat ıslık, protesto, yuhalama sesleriyle inliyor. Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor; neredeyse bütün stat alkışlar, tezahüratlar, ‘En büyük Türkiye’ sloganlarıyla küçük çaplı bir kıyamet yaşatıyor. Maçtan önce taraftarları coşturmak için hoparlörden yerel şarkılar çalındığında rakiplerinkinde neredeyse çıt çıkmıyor; Tarkan’ın şarkısı çalınıyor, bir anda tribünlerin 4’te 3’ü ayağa kalkıp, ‘Unutmadım, kurduğumuz o düşleri... Bilirsin zırdeliyiz biz...’ diyor. Hele bir de maç kazanılmış ve hoparlörden ‘Memleketim’ şarkısı çalınıyorsa coşku tavan yapıyor. Türkiye öyle bir takım ki, EURO 2024’te karşısına çıkan her rakibe deplasman azabı yaşatıyor.

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Gözden Kaçmasın A Milli Futbol Takımı'nın zaferinin coşkusu sokaklara taştı Haberi görüntüle

TÜM AiLEM VE SEVDiKLERiM DÖVMELERLE VÜCUDUMDA

Futbolcular arasında yaygın olan dövme yaptırma modasının öncülerinden biri de Hakan Çalhanoğlu. Antrenmanda ayaküstü sohbet etme şansı bulduğumuz milli futbolcuya, kolundaki dövmeleri gösterip, Anlamları nedir?” diye sordum.

ASLAN DÖVMESi DE VAR

Çalhanoğlu, çocukları Liya, Ayaz ve Asil Can ile babası Hüseyin başta olmak üzere tüm aile fertlerinin isimlerinin dövmesini yaptırdığını belirtip, “Tüm ailem ve sevdiklerim vücudumda” cevabını verdi. Bilindiği üzere Galatasaray taraftarı olan Çalhanoğlu, sağ koluna yaptırdığı aslan dövmesiyle de gündeme gelmişti.

HAVA ŞARTLARI HASTALANMAYA GAYET MÜSAiT

Almanya’nın iklim koşulları, ülkeye yeni gelen ve alışık olmayanlar için bir hayli riskli. Bugüne dek konakladığımız Düsseldorf, Hamburg ve Leipzig’de sıcaklık gün içerisinde 10-15 derece birden düşüyor, güneşli hava bir anda yerini şiddetli yağmura bırakabiliyor. Kafilemizde birkaç gazeteci arkadaşımız ani sıcaklık değişimi yüzünden hastalandı! O yüzden EURO 2024’e gelecekler yanlarında mutlaka yağmurluk ya da mont bulundurmalı.

FUTBOL, ÖĞRENCi VE DE TEKSTiL

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışıyla bitme noktasına gelen Leipzig, şu an 600 bin nüfuslu gelişmiş bir kent. Şehri kalkındıran ilk olay, Red Bull’un 2009’da kendi adını taşıyan bir futbol kulübü kurması olmuş. Red Bull Leipzig Almanya’nın en önemli kulüpleri arasında.

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İkinci olay, 600 yıllık mazisi olan Leipzig Üniversitesi’nin büyütülerek, onbinlerce öğrencinin şehre getirilmesi.

Üçüncüsü ise Leipzig’in tekstil merkezi seçilmesi.

EVLERiN 1 EURO KARŞILIĞINDA SATILDIĞI ŞEHiR

Eski bir Doğu Alman şehri olan Leipzig’in çok ilginç bir hikayesi var. Demokratik Almanya’nın fiilen ortadan kalkmasıyla birlikte yüzbinlerce kişi daha iyi şartlarda yaşamak umuduyla Batı’ya göç edince Leipzig kısa sürede boşalmış. Adeta ‘hayalet şehir’e dönmüş. Öyle ki, Federal Almanya hükümeti 10-15 yıl öncesine dek Leipzig’de boş olan binalardaki evleri, sırf birileri gelip içinde otursun ve bakımsızlıktan çürümesin diye 1 Euro sembolik ücret karşılığında vatandaşlarına satmış.

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ALIŞVERiŞ YAPMAYI SEVENLERE OUTLET CENNETi ALMANYA

Almanya, outlet’lerden alışveriş yapmayı tercih edenler için Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir ülke! Özellikle de spor giyime meraklıysanız, dünyaca ünlü markaların ayakkabılarını 20-25 Euro’ya, tişörtlerini 10 Euro’ya, eşofmanlarını 50 Euro’ya alabiliyorsunuz. Marka giymek gibi bir saplantınız yoksa, 5-6 Euro’ya tişörtler, 10 Euro’ya pantolonlar dahi bulabiliyorsunuz. Bu fiyatları görünce, “Gerçek indirim ve ucuzluk Türkiye’de değil, buradaymış” diyorsunuz.