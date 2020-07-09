MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza
Geri Futbol Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 00:03,Son Güncelleme:

Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza
Abone Olgoogle-news

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31'inci haftasında takımı Lazio'nun Lecce ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibinin kolunu ısıran Patric, 4 maç men ve 10 bin avro para cezası aldı.

Patric, dün deplasmanda 2-1 yenildikleri Lecce maçının 90 3. dakikasında, rakip oyuncu Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.

Mücadelenen hakemi hareketi görmese de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izledi ve 27 yaşındaki İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Lig disiplin komitesi oyunucuyu, 4 maçtan men ve 10 bin avro para cezası ile cezalandırdı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle