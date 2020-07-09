Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza

Patric, dün deplasmanda 2-1 yenildikleri Lecce maçının 90 3. dakikasında, rakip oyuncu Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.

Mücadelenen hakemi hareketi görmese de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izledi ve 27 yaşındaki İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Lig disiplin komitesi oyunucuyu, 4 maçtan men ve 10 bin avro para cezası ile cezalandırdı