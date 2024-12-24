Rakibi oyundan atıldı diye alay etti, kendini görünce neye uğradığını şaşırdı!

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NBA'de heyecan tam gaz devam ederken Orlando Magic ve Boston Celtics arasında oynanan maçta yaşananlar viral oldu.

Maçın bitimine 3 buçuk dakika varken Orlando oyun kurucusu Suggs ile Kristaps Porzingis arasında sözlü diyalog yaşandı. Gürcü pivot bu atışmayı ve sürtüşmeyi ayırmaya çalışırken yapmaması gereken bir harekette bulundu.

Bitadze, Porzingis’i itlemeye çalışırken boğazladı. Bu hareket kurallara göre ihraç olması gerekirken hakemler bunu gözden kaçırdı.

Ancak Boston koçu Joe Mazzulla itiraz hakkını kullandı ve hakemler pozisyonu inceleyip Bitadze’yi oyundan ihraç etti.

“RAKİP BENÇE EL HAREKETLERİ YAPTI”

Hakemler kararını incelerken her iki takımda kendi alınmasını bekledi. Karar açıklandığında Bitadze rakip tarafa doğru el hareketleri yapmaya başladı. Porzingis’in oyundan atıldığını düşünen Gürcü oyuncu kendisinin oyundan ihraç edilmesini beklemiyordu.

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“KENDİSİNİN İHRAÇ EDİLDİĞİNİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI”

Goga Bitadze kendisinin ihraç edildiğini görünce şaşırdı ve soyunma odasının yolunu tuttu. Bu anlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Gürcü yıldız son 3 buçuk dakikada takımını yalnız bıraktı ancak Orlando Magic zorlu maçı 108-104 kazanmasını bildi.

“MAÇ VEYA PARA CEZASI ALMASI MUHTEMEL”

Bitadze’n NBA yönetimi tarafından ceza alması bekleniyor. Bu gibi durumlarda yapılan hareketin şiddeti ve amacı, verilebilecek potansiyel cezada kıstas oluyor. Tarışmayı ayırma niyeti olduğu için Bitadze’nin maç cezası alırsa en fazla 1-3 maç, para cezası alırsa da çok az bir miktar para cezası alması bekleniyor.

“TÜRKİYE’YE KARŞI DA ATILMIŞTI…”

Daha önce bu tarz durumlarda bulunan Bitadze, 4 Eylül 2022’de Milli Takımımıza karşı oynanan Avrupa Şampiyonası maçında da oyundan ihraç edilmişti. Furkan Korkmaz ile yaşadığı tartışmalar şiddetlenince her iki takımdan da oyuncular maçtan atılmıştı.