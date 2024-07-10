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Rakibi çekildi, Djokovic yarı finale yükseldi

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#Wimbledpn#Djokovic#Alex De Minaur
Rakibi çekildi, Djokovic yarı finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 18:24

Wimbledon'da 9 numaralı seribaşı Avustralyalı raket Alex De Minaur, kalçasındaki sorun nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı. Çeyrek finalde De Minaur'un rakibi olan Novak Djokovic, maç yapmadan yarı finale yükseldi.

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 9 numaralı seribaşı Avustralyalı raket Alex De Minaur, kalçasındaki sorun nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.

Wimbledon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Alex De Minaur, Arthur Fils'e karşı 4. tur maçında kalça sakatlığı geçirmesinin ardından Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu." denildi.

Avustralyalı 9 numaralı seribaşı tenisçi, bugün çeyrek finalde Novak Djokovic ile karşılaşacaktı.

Sırp raket, rakibinin sakatlığı nedeniyle çeyrek final maçında çıkmadan yarı finale yükselmiş oldu.

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#Wimbledpn#Djokovic#Alex De Minaur

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