Rakibe bahis oynamışlar

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Operasyonda, aralarında Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş’ın eski yöneticileri Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet

Akçelik’in de olduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı.

BAHİS SİTELERİNDEN İSTENDİ

Başsavcılık, Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan verileri alarak çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, kulüplerinde yönetici olarak

görev aldığı dönem içerisinde “rakip takım lehine olan bahisler, gol içerikli vb):, oyuncu yönünden oynana bahisler” kapsamında kuponu bulunan kişiler tespit edildi.

10 İLDE OPERASYON YAPILDI

Bu kapsamda bahis yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

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GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER



· Tolga Kırgız (Beşiktaş): 1488 kupon

· Kerem Gürel (Beşiktaş): 996 kupon

· Ahmet Akçelik (Beşiktaş): 53 kupon

· Maruf Güneş (Galatasaray): 48 kupon

· Özgür Durşen (Gençlerbirliği): 50 kupon

· Sezgin Özkan (Gençlerbirliği): 16 kupon

· Ali Sancak (Adana Demir): 7 kupon

· Savaş Tatil (Adanaspor): 124 kupon

· Hasan Turan Güven (Altay): 78 kupon

· Barış Orhunbilge (Altınordu): 14 kupon

· Kemal Aydın (Balıkesirspor): 12 kupon

· Ünsal Yamaner (Bandırmaspor): 144 kupon

· Hüseyin Gözütok (Bodrum): 27 kupon

· Murat Şabablı (Boluspor): 13 kupon

· Ali Şen (Boluspor): 61 kupon

· Halil İbrahim Yavaş (Boluspor): 28 kupon

· Ali Gürsoy (Boluspor): 22 kupon

· Avni Akdemir (Erzurumspor): 218 kupon

· Ömer Çetin (Karaman): 18 kupon

*Söz konusu şahısların yöneticilik döneminde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine yaptığı kuponlar.

SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI AV. ALPAY KÖSE: SORUŞTURMALAR ŞAHSİ KULÜPLERLE İLGİLİ SON SÖZÜ TFF SÖYLER

"Öncelikle şunun altını çizmekte yarar var; şu an yapılan soruşturma TCK (Türk Ceza Kanunu) çerçevesinde yürütülüyor. Dolayısıyla bu soruşturmalar şahsi bir durum; kulüpleri bağlayıcı bir durum bu açıdan yok. Bu konuyla ilgili 6222 Sayılı Kanun’a göre, ‘normalde suç olmayan’ bahis oynama gibi eylemler, ‘şike ve manipülasyon’ tespit edilirse suç teşkil eder. Bir kulüp yöneticisinin kendi takımına bahis oynaması normalde suç değil. Ama işin bir de TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) açısı var. TFF talimatlarına göre, kulüp yöneticilerinin herhangi bir şekilde bahis oynaması suç. Eğer imza yetkisi olan kişi ise kulüp de bundan sorumlu oluyor ve direkt küme düşürülmesi gerekiyor. FİFA ve UEFA, bu eylemler kendi organizasyonlarında gerçekleşmediği için devreye girmez. Bu tamamen Türkiye’nin iç hukukunu ilgilendiren bir durum."





