Raiola, Haaland için transfer ateşini yaktı! "Real Madrid bunu başarabilir"

Spor Arena Dış Haber - Borussia Dortmund'la muhteşem bir sezon geçiren ve Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesinde bir numarada yer alan Norveçli golcü Erling Haaland için menajeri Mino Raiola'dan çarpıcı açıklama geldi.

İspanyol AS Gazetesi'ne bir röportaj veren Raiola, yıldız golcünün transfer için hazır olduğunu ve İspanyol devi Real Madrid'in bu transferin maliyetini karşılayabileceğini söyledi.

Haaland'ı ilk Molde'de oynarken keşfettiğini söyleyen Raiola, "Haaland'ı ilk kez Molde'de oynarken bir maçta gördüm. Bir futbolcuyu gördüğümde ve bana harika şeyler hissettirdiğinde "İşte bu" diyorum. Haaland'da da bu oldu" dedi.

"RESTORANLARIN YERİNİ BİLE BİLMİYOR"

Norveçli golcünün tüm odağının futbol olduğunu belirten başarılı menajer, "Tüm yıldız futbolcular gibi Erling için de önce futbol gelir. Ronaldo, Ibrahimovic gibi futbolcuların hepsi futbolu hayatlarının merkezine koymuş durumda. Erling Dortmund'da hangi restoranların olduğunu bile bilmiyor. Nasıl gelişeceğine kafa yoruyor ve çok çalışıyor. Benim için büyük şampiyonlar en basit insanlardır ve yanınızda iyi bir kadın olması önemlidir" diye konuştu.

"DORTMUND KALMASINI İSTİYOR"

Dortmund'un Haaland'ın takımda kalmasını istediğini kendilerine söylediğini ifade eden Mino Raiola, "Haaland'ın şu an bana nerede oynamak istediğini söylemesi umrumda değil çünkü her şey netleştiği zaman bunu söylemek zorunda, şimdi değil. O zaman bunu yapmalı ki ben de ona bir menü hazırlayıp önüne koyabileyim. Şu an bunu yapamayız. Bugün bildiğimiz tek şey, Dortmund'un bizimle çok ciddi bir görüşme yaptığı ve onun kalmasını istemeleridir. Söyledikleri bu. Şimdi yapacağımız şey, bu isteklerinin 1 Eylül'e kadar sürüp sürmeyeceğini görmek. Elbette transfere dair birçok şey hayal edebiliriz ancak Dortmund'un şu anki tavrı budur. Eğer iyi bir fırsat ortaya çıkarsa ve herkes mutlu olursa, onu masaya koyarız diye düşünüyorum. Ayrılmak için doğru zaman benim kafamda var fakat Dortmund'un böyle bir düşüncesi yok" dedi.

"HARİKA KULÜPLERE KARŞI KOYMAK ZOR"

Barcelona, Real Madrid ve Juventus gibi takımların tekliflerine karşı koymanın zor olduğunu dile getiren dünyaca ünlü menajer, "Haaland şu an iki şeyle ilgileniyor: Cristiano ve Zlatan kadar gol atmak ve şampiyonluklar kazanmak. Bu iki şeyin birlikte nerede olacağını bulmak önemlidir. Yalan söylemeyeyim, Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi geçmişi güçlü ve harika kulüplere karşı koymak zor. PSG ve Manchester City de oralara ulaşmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"ONU SATIN ALMAYI GÖZE ALABİLİRLER Mİ?"

Real Madrid'in Erling Haaland'ın maliyetini karşılayabileceğine inandığını belirten Raiola, "Madrid Haaland'ın maliyetini karşılayabilir mi bilmiyorum çünkü mali durumlarını incelemedim. Ancak bunu yapabileceklerine inanıyorum. Bence birçok büyük takım bunu yapabilir. Esas soru şu: Real Madrid ya da Barcelona Haaland'ı satın almayı göze alabilir mi? Açık söyleyeyim, bütün büyük kulüpler Haaland'a ilgi duyuyor ve transfer piyasası da onun takım değiştirmesine hazır" ifadelerini kullandı.

