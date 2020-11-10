Rainbow Six Siege’e yeni değişiklikler geliyor

Ubisoft konu hakkında “Amacımız, rekabetçi bir ortam varlığında bile Operatör seçimi açısından olabildiğince fazla çeşitliliğe sahip olmak. Konunun bu yönünü göz önünde bulunduruyoruz.” diyor. Oyun geliştiricileri henüz tüm planlarını söylemese de ilerleyen zamanlarda diğer karakterleri de saldırıda avantaj sahibi karakterler gibi öne çıkaracakları tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra geliştiriciler Ash ile ilgili özellikle yüksek rütbeli ve profesyonel oyuncuları ilgilendirecek değişikliklerden bahsetti. Claymorelar’ı sersemletici bomba fiyatına alacak ve verilen hasar 90’dan 50’ye düşecek.

“Ash çok güçlü bir karakter, Jäger ve Wamai’ye karşı alınabilecek en iyi karakterlerden. Şu anki oyun düzeninde kilit öneme sahip bir karakter ve bu konuyla yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Oyuncuların karakterin birincil görevine odaklanarak takım oyunu oynamasını istiyoruz. Takıma sağladığı fayda çok önemli ve savunma düzenekleriyle başa çıkabilmeleri için daha yüksek hasarlı mermiler olmalı. ”

Tüm yama notları ve açıklamalar, oyunun sitesinde yer alıyor.