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Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Rainbow Six Siege ücretsiz mi olacak?

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Rainbow Six Siege ücretsiz mi olacak?
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Microsoft, Rainbow Six Siege’i Xbox Game Pass’e dâhil edeceğine dair söylentileri güçlendiren bir fotoğraf paylaştı.

Xbox Game Pass Twitter hesabı, gökkuşağının (rainbow) da olduğu bir ortaçağ kuşatmasına (siege) ait bir görsel paylaştı. Gökkuşağı sayısının da altı (six) olması da var elbette. Hiçbir açıklama olmadan paylaşılan bu görsel ise takipçiler tarafından Rainbow Six Siege’in  Xbox Game Pass’e dahil edeceği yönünde yorumlandı.

Geçtiğimiz şubat ayında Oyun Direktörü Leroy Athanassoff, Rainbow Six Siege’i ücretsiz bir oyuna dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtmişti. Oyunun Game Pass’e dâhil edilmesi ise bu yönde atılmış bir adım gibi görünüyor.

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