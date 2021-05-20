Rainbow Six Siege, Kuzey Yıldızı Operasyonu duyuruldu

Rainbow Six Siege 6. Yıl 1. Sezon devam ederken, Sezon 2 hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Bu söylentilerin önüne geçmek adına Ubisoft yeni içerikleri North Star duyurusunu gerçekleştirdi. Bu duyuru, daha önceden bir veri madencisi tarafından ortaya çıkarılan bilgileri doğruluyor.

Oyunun Twitter hesabında Operasyonun ismi, ormanın üstünde süzülen turuncu bir helikopter resmi “Eğer yardıma ihtiyacın olursa yalnızca gökyüzüne bak.” yazısı eşliğinde paylaşıldı.

If you ever need help, just look up. pic.twitter.com/zaoqcaciVF — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) May 17, 2021

Geçtiğimiz Mart ayında Benjamin adlı veri madencisi, 2. Sezonun ismini açıklamıştı ve duyuru ile bunun doğru olduğunu gördük. Benjamin yeni operatörün adının Thunderbird olacağını ve Kóna Station adı verilen cihazla kendini iyileştirebileceğini de söyledi. Ayrıca Smoke’un yeteneğinin de duvarlar ve katlar arasındaki geçişleriyle ilgili bir düzenleme alacağını belirtti.

Başka bir söylentiye göre Thunderbird 3 hızlı bir defans karakteri olacak, Spear .308 veya SPAS-15 silahları arasında ve Q-929 veya Bearing-9 ikincilleri arasında bir seçim yapabilecek. Kóna Station’a yanı sıra C4 veya Impact Grenade ikilisinden birini seçebilecek.

Bu yılın başlarında Ubisoft, Rainbow Six Siege güncellemelerinin bir kısmı hakkında ipucu vermişti. Bunlar arasında Nakoda halkından bir karakter ve Favela haritasının güncellenmiş hali yer alıyordu.

Bazı söylentilere göre 18 Mayıs’ta canlı yayın ile birlikte sezon hakkında daha fazla tanıtım yapılacak fakat bu konu hakkında şu anda bir bilgi bulunmuyor.

Ubisoft ile ilgili bir başka haber ise, büyük oyunları olan Rainbow Six Quarantine ve Far Cry 6 hala geliştirme aşamasında ve bu Eylül sonuna çıkışları yetişecek gibi gözüküyor