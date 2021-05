Rainbow Six Siege, Kuzey Yıldızı Operasyonu duyuruldu

Rainbow Six Siege 6. Yıl 1. Sezon devam ederken, Sezon 2 hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Bu söylentilerin önüne geçmek adına Ubisoft yeni içerikleri North Star duyurusunu gerçekleştirdi. Bu duyuru, daha önceden bir veri madencisi tarafından ortaya çıkarılan bilgileri doğruluyor.

Oyunun Twitter hesabında Operasyonun ismi, ormanın üstünde süzülen turuncu bir helikopter resmi “Eğer yardıma ihtiyacın olursa yalnızca gökyüzüne bak.” yazısı eşliğinde paylaşıldı.

If you ever need help, just look up. pic.twitter.com/zaoqcaciVF