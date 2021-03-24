Rainbow Six Siege Crimson Heist Battle Pass geldi

Rainbow Six Siege, Crimson Heist ile oyuncularıyla buluştu. Battle pass’te oyuncular tarafından kilidi açılabilir eşyaların yanı sıra bir de Flores adında yeni bir operator var. Battle pass içinde oyuncuların edinebileceği pek çok ilgi çekici şey bulunuyor. Ancak en dikkat çeken içerik yeni opertor Flores oldu. Flores, Buenos Aries’ten gelen Arjantinli oynanabilir bir karakter.

Oyuncular battle pass’teki tüm ödülleri edinmek için 25 Mayıs’a kadar zamana sahip. Battle pass dahilinde hem ücretsiz hem de premium ödüller oyuncuları bekliyor. Toplamda 131 ürün bulunuyor ve Premium Crimson Heist Battle Pass’i satın almak isteyen oyuncuların 1,200 ile 2,400 R6 credit kullanması gerekiyor.

Premium Track:

• Fiyat: 1,200 R6 credits

• Her seviyede ödüller

• Yeni Operator: Flores

Premium Bundle:

• Fiyat: 2,400 R6 credits

• İlk 12 tier anında açılır

• Her tier’deki ödüller açılır

• Yeni Operator: Flores

• Iana Silver Bombshell headgear & başka silah skinleri

1,200 R6 credit’i ise 14 dolar ediyor.

Oyuna battle pass ile birlikte battle pass’e hızlı ilerlemek isteyenler için yeni görevler de var:

• Shotgun Eliminations: 3,500,000 kill (acommunity olarak) - 850 XP

• Rifle Expert: 20 düşmanı tüfeklerle öldür - 850 XP

• Sharpshooter: 35 headshot - 850 XP

• Sweeper: 5 gadgetı yok et - 850 XP