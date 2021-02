Rainbow Six Quarantine’in ismi COVID yüzünden değiştirilebilir

Ubisoft’un popüler taktiksel nişancı oyunu Rainbow Six’in henüz geliştirme aşamasında olan oyunu Rainbow Six Quarantine’in ismi COVID salgınının ‘Quarantine’ (karantina) kelime üzerinde yarattığı psikolojik etkiden dolayı değiştirilebilir.



Ubisoft’un 3. çeyrek kazanç görüşmesi sırasında yapılan röportajda, Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot’a ‘Quarantine’ kelimesinin pandemi sebebiyle evlere kapanmak zorunda kalan insanlar üstünde bıraktığı etki göz önünde bulundurularak oyunun nasıl olacağına dair bir soruldu. Guillemot ise oyununun isminin değişebileceğine dair mesajlar içeren bir cevap verdi:



“Bugün adlandırıldığı şekliyle Rainbow Six: Quarantine, aslında hâlâ geliştirme ve değerlendirme aşamasındaolan bir ürün ve gelecekte ne olacağını hep birlikte göreceğiz.”



Normalde Rainbow Six Quarantine’in geçtiğimiz sene çıkması gerekiyordu ancak COVID-19 salgını sebebiyle geliştirme süreci ve takvimi değişti. Ubisoft oyunun 30 Eylül’den önce çıkacağının garantisini verdi.