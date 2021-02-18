MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriRainbow Six Quarantine’in ismi COVID yüzünden değiştirilebilir
GerieSpor Rainbow Six Quarantine’in ismi COVID yüzünden değiştirilebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 18.02.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Rainbow Six Quarantine’in ismi COVID yüzünden değiştirilebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rainbow Six Quarantine’in ismi COVID yüzünden değiştirilebilir
Abone Olgoogle-news

Ubisoft’un bu sene çıkması beklenen oyunu Rainbow Six Quarantine’in ismi COVID yüzünden değiştirilebilir.

Ubisoft’un popüler taktiksel nişancı oyunu Rainbow Six’in henüz geliştirme aşamasında olan oyunu Rainbow Six Quarantine’in ismi COVID salgınının ‘Quarantine’ (karantina) kelime üzerinde yarattığı psikolojik etkiden dolayı değiştirilebilir.

Ubisoft’un 3. çeyrek kazanç görüşmesi sırasında yapılan röportajda, Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot’a ‘Quarantine’ kelimesinin pandemi sebebiyle evlere kapanmak zorunda kalan insanlar üstünde bıraktığı etki göz önünde bulundurularak oyunun nasıl olacağına dair bir soruldu. Guillemot ise oyununun isminin değişebileceğine dair mesajlar içeren bir cevap verdi:

“Bugün adlandırıldığı şekliyle Rainbow Six: Quarantine, aslında hâlâ geliştirme ve değerlendirme aşamasındaolan bir ürün ve gelecekte ne olacağını hep birlikte göreceğiz.”

Normalde Rainbow Six Quarantine’in geçtiğimiz sene çıkması gerekiyordu ancak COVID-19 salgını sebebiyle geliştirme süreci ve takvimi değişti. Ubisoft oyunun 30 Eylül’den önce çıkacağının garantisini verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi