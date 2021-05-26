Rainbow Six oyuncusu Next1, COVID sebebiyle hayatını kaybetti
Chaos Esports Club oyuncusu Arif "Next1" Keskin, 24 yaşında COVID ile verdiği mücadelede hayatını kaybetti.
Next1, Nisan’dan beri vatandaşı olduğu Almanya’da tedavi görüyordu. Yaklaşık bir ay sonra, PENTA oyuncusu Fatih “CCcaaNaVaR” Yavuz, Twitter üzerinden üzücü haberi topluluk ile paylaştı.
@Next1r6 Du bist heute von uns gegangen, ich kann es immer noch nicht glauben.. Allah rahmet eylesin canim Kardesim, Mekanin cennet olsun in shaa allahamin ya rab❤️☝🏼 Wir werden dich niemals vergessen mein Bruderherz❤️ liest El- Fatiha für meinen Bruder.☝🏼— ccc PENTA 🇹🇷🇩🇪 (@cCcaaNaVaRR6) May 23, 2021
Arif "Next1" Keskin rekabetçi kariyeri boyunca çeşitli Avrupa takımında oynadı. Semi-pro kategorisinde ciddi adımlar atan oyuncunun son büyük başarısı ise LowLandLions ile aldığı Benelux League Season 5 şampiyonluğu ve Chaos Esports Club ile aldığı 2020 Nordic Championship şampiyonluğu oldu.