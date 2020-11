Raid: Shadow Legends yayını yapan Call of Duty oyuncusuna ceza

Haberi Twitter üstünden paylaşan oyuncuya ceza kesen isim ise Activision Blizzard.

I haven’t spoken of this publicly really, but I was fined for playing Raid Shadow Legends during a sponsored stream. It was during the off season as well which makes it worse. My channels are MY channels. I should be able to do what I please, but apparently I cant. — OpTic Scump (@scump) November 15, 2020

Bunun hakkında hiç konuşmadım ama sponsorlu bir Raid: Shadow Legends yayını yaptığım için ceza verildi. İşin daha da kötü olan yanı bunun sezon dışında olmuş olması. Benim yayın kanallarım BENİMDİR. Ne istersem onu yapabilmeliyim ama görünen o ki yapamıyorum.

Scump konu hakkında ketum davranarak fazla detay vermekten kaçındı. Şu an için bilinen ise Call of Duty sezon arası olmasına rağmen sponsorlu bir yayında Raid: Shadow Legends oynadığı için ceza aldığı. Bundan ayrı olarak CDL’e katılım şartlarıyla ilgili de bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma göre profesyonel Call of Duty ligine katılmak isteyen oyuncular, anlaşmalarını avukatları olmadan imzalamak zorunda.

Scump’ın bu paylaşımlarından sonra profesyonel liglerden oyuncular da kendisine destek vererek benzer durumlara örnek verdiler.

COD players aren't alone on this one.



OWL players were given a set of streaming rules/policies at the player's summit to sign.



Included were clauses signing away my rights to my streaming platform and the right to criticize the game "Overwatch"



My team did not sign. We walked. https://t.co/sJnTMvq0AG — Brandon Larned (@A_Seagull) November 15, 2020

Scump: “Ayrıca CDL, anlaşmalarımızı avukatlarımıza göstermemize müsaade etmeden onlarının gözünün önünde imzalattı. “İmzalaya yoksa Minnesota’da oynayamazsın” tarzı bir diretmeydi. Muhtemelen bunu söylediğim için de ceza verecekler, bilin diye söylüyorum.“

Seagull: “COD oyuncuları bu konuda yalnız değil. OWL oyuncuları da anlaşmalarında bir takım yayın kurallarına sahip. Bu kurallardan biri de kendi kanalımda eleştiri hakkımı kısıtlayarak Overwatch’ı eleştirmemin yasak olması.”

Remember they told us we can’t make 1v1 videos against each other for yeezys on our own YouTube channels? — Censor (@Censor) November 15, 2020

Censor: “Kendi YouTube kanallarımızda yeezy için birbirimize karşı 1v1 videolar yapamayacağımızı söylediklerini hatırlıyor musun?”

Scump’ın başlattığı tartışma büyürken Actvision Blizzard tarafından gelen bir açıklama ise yok.