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Haber Giriş: 17.11.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Raid: Shadow Legends yayını yapan Call of Duty oyuncusuna ceza

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Raid: Shadow Legends yayını yapan Call of Duty oyuncusuna ceza
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Profesyonel Call of Duty espor oyuncusu Seth "Scump" Abne, sezon arasında sponsorlu bir Raid: Shadow Legends yayını yaptığı için kendisine ceza verildiğini söyledi.

Haberi Twitter üstünden paylaşan oyuncuya ceza kesen isim ise Activision Blizzard.

Bunun hakkında hiç konuşmadım ama sponsorlu bir Raid: Shadow Legends yayını yaptığım için ceza verildi. İşin daha da kötü olan yanı bunun sezon dışında olmuş olması. Benim yayın kanallarım BENİMDİR. Ne istersem onu yapabilmeliyim ama görünen o ki yapamıyorum.

Scump konu hakkında ketum davranarak fazla detay vermekten kaçındı. Şu an için bilinen ise Call of Duty sezon arası olmasına rağmen sponsorlu bir yayında Raid: Shadow Legends oynadığı için ceza aldığı. Bundan ayrı olarak CDL’e katılım şartlarıyla ilgili de bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma göre profesyonel Call of Duty ligine katılmak isteyen oyuncular, anlaşmalarını avukatları olmadan imzalamak zorunda.

Scump’ın bu paylaşımlarından sonra profesyonel liglerden oyuncular da kendisine destek vererek benzer durumlara örnek verdiler.

Scump: “Ayrıca CDL, anlaşmalarımızı avukatlarımıza göstermemize müsaade etmeden onlarının gözünün önünde imzalattı. “İmzalaya yoksa Minnesota’da oynayamazsın” tarzı bir diretmeydi. Muhtemelen bunu söylediğim için de ceza verecekler, bilin diye söylüyorum.“

Seagull: “COD oyuncuları bu konuda yalnız değil. OWL oyuncuları da anlaşmalarında bir takım yayın kurallarına sahip. Bu kurallardan biri de kendi kanalımda eleştiri hakkımı kısıtlayarak Overwatch’ı eleştirmemin yasak olması.”

Censor: “Kendi YouTube kanallarımızda yeezy için birbirimize karşı 1v1 videolar yapamayacağımızı söylediklerini hatırlıyor musun?”

Scump’ın başlattığı tartışma büyürken Actvision Blizzard tarafından gelen bir açıklama ise yok.

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