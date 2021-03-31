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GeriFutbol Rahmi Vardı: "Galatasaray maçında 3 puan alıp çıkışa geçmek istiyoruz..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Rahmi Vardı: "Galatasaray maçında 3 puan alıp çıkışa geçmek istiyoruz..."

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Rahmi Vardı: "Galatasaray maçında 3 puan alıp çıkışa geçmek istiyoruz..."

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahalarında yapacakları Galatasaray maçında 3 puan alıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Ligde, 28. haftada berabere kalan, 29. ve 30. haftalarda rakiplerine yenilen ve 31. haftayı da bay geçen Atakaş Hatayspor, uzun süren galibiyet hasretini Galatasaray maçıyla sona erdirmeyi hedefliyor.

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine, 31. haftayı bay geçtiklerini, ardından da milli maç arasıyla uzun zaman dinlenme şansı bulduklarını söyledi.

Takımda, uzun süredir ailesini görmeyen futbolcular olduğunu belirten Vardı, "Onlar da 3-4 günlük izinde ailelerini görmüş oldular. Hocamızın talimatıyla da futbolcular, beyinlerini sıfırlamış şekilde Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyorlar. İnşallah özlenen Atakaş Hatayspor futbolunu sergilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hataysporda milli takımdan dönen Kone ve Traore Galatasaray hazırlıklarına katıldı
Hatayspor'da milli takımdan dönen Kone ve Traore Galatasaray hazırlıklarına katıldı

Vardı, ligde oynadıkları son 2 maçı kaybettiklerini anımsatarak, bunun takımdaki moralleri bozduğunu dile getirdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın oyuncularının motivasyonunu yükselttiğini vurgulayan Vardı, şunları kaydetti:

"Hocamızın futbolcuları motivesiyle o travma atlatılmış oldu. Bundan sonra önümüze bakacağız. Galatasaray maçında çok iyi bir çıkışla özlenen futbolu yeniden sergileyeceğiz. Kendi sahamızda iyi oyunla inşallah 3 puan alacağız. Temennimiz bu yönde. Ligi ilk 10 da bitirme hedefimiz devam ediyor. Bunun dışında Avrupa kupalarına katılmayı zorlayacağımızı söylemiştik. Aynı iddiamız devam ediyor. Avrupa kupalarında oynamak için şartları zorlamaya devam ediyoruz."

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