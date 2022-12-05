Raheem Sterling kadrodan çıkarılmıştı, gerçek ortaya çıktı! Hırsızlık şoku...

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2022 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'nin Senegal'i 3-0 mağlup ettiği maçtan saatler önce kadrodan ailevi sebeplerle kadrodan çıkarılan Raheem Sterling'in yaşadığı sorun öğrenildi.

FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Futbol Federasyonu, maçtan saatler önce Raheem Sterling'in ailevi sebeplerden ötürü kadrodan çıkarıldığını açıklamıştı.

SEBEBİNİ İNGİLİZ BASINI DUYURDU

İngiliz basınında yer alan habere göre; Sterling, evi silahlı kişiler tarafından soyulduğu için milli takım kampından ayrıldı ve İngiltere'ye döndü. Yıldız futbolcunun, ailesinin durumunu kontrol ettikten sonra Katar'a dönebileceği belirtildi.

SOUTHGATE: AİLE ÖNCE GELİR

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, "Sterling için öncelik ailesinin yanında olması. Geri döner mi bilmiyorum ama onun üzerinde baskı yapmak istemiyorum. Futbol, bazen en önemli şey değildir, aile önce gelir" şeklinde konuştu.

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