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GeriFutbol Rafinha, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Gremio'yla anlaştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Rafinha, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Gremio'yla anlaştı

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Rafinha, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Gremio'yla anlaştı

Brezilya ekibi Gremio, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yollarını ayıran sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 2021 yılı sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra Coritiba, Schalke 04, Genoa ve Flamengo takımlarında forma giydi. 

Ağustos 2020'de Olympiakos ile 2 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu, geçen ay karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmişti.

 

Rafinha, ülkesi Brezilyanın takımlarından Gremioyla anlaştı

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