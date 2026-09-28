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Rafel Leao'dan Galatasaray itirafı: Beni şaşırttı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Rafel Leao#Transfer
Rafel Leaodan Galatasaray itirafı: Beni şaşırttı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 13:49

Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafael Leao, transferine ilişkin konuştu.

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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, milli takım kampında Galatasaray'da dair konuştu.

Yıldız oyuncu, sarı kırmızılılara çabuk adapte olduğu ifade ederken Süper Lig'in kendisini şaşırttığını ifade etti.

Rafel Leaodan Galatasaray itirafı: Beni şaşırttı

"BÜYÜK İŞLER BAŞARMAYI HEDEFLİYORUM"

Portekizli yıldız yaptığı konuşmada, "Türk ligi çok rekabetçi, büyük isimler var ve bu beni olumlu anlamda şaşırttı. Galatasaray beni gerçekten istedi, çabuk adapte oldum ve bence olağanüstü şeyler başarabiliriz. Mutluyum ve büyük işler başarmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Leao, Galatasaray forması ile toplam 4 müsabakada yer aldı ve 230 dakika sahada kaldı.

 

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#Galatasaray#Rafel Leao#Transfer

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