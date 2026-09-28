Rafel Leao'dan Galatasaray itirafı: Beni şaşırttı

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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, milli takım kampında Galatasaray'da dair konuştu.

Yıldız oyuncu, sarı kırmızılılara çabuk adapte olduğu ifade ederken Süper Lig'in kendisini şaşırttığını ifade etti.

"BÜYÜK İŞLER BAŞARMAYI HEDEFLİYORUM"

Portekizli yıldız yaptığı konuşmada, "Türk ligi çok rekabetçi, büyük isimler var ve bu beni olumlu anlamda şaşırttı. Galatasaray beni gerçekten istedi, çabuk adapte oldum ve bence olağanüstü şeyler başarabiliriz. Mutluyum ve büyük işler başarmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Leao, Galatasaray forması ile toplam 4 müsabakada yer aldı ve 230 dakika sahada kaldı.