Rafael Nadal'ın duygusal anları! Son turnuvasında gözleri doldu

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Tarihin en iyi tenisçilerinden olan Rafael Nadal, geçtiğimiz aylarda emeklilik kararı aldığını duyurmuş ve kariyerinin son turnuvasını Davis Cup'ta oynayacağını ifade etmişti.

İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenen Davis Cup finallerinde Hollanda ile karşılaşan İspanya'nın kadrosunda olan Rafael Nadal, karşılaşma öncesi İspanya Milli Marşı sırasında gözyaşlarını güçlükle tuttu.

Salonu dolduran binlerce taraftarın ismini haykırdığı Nadal, sevgi gösterileri sırasında da duygusal anlar yaşadı.