Rafael Nadal'ı deviren Daniil Medvedev finalde
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Daniil Medvedev, İspanyol Rafael Nadal'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 7. gün maçlarıyla devam etti.
Sezon sonu turnuvası yarı final karşılaşmasında, 2 numaralı seri başı Rafael Nadal ile 4 numaralı seri başı Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.
Medvedev, 2 saat 35 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Rus tenisçi, sezon sonu turnuvasının finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'le karşılaşacak.
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