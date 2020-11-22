Rafael Nadal'ı deviren Daniil Medvedev finalde

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 7. gün maçlarıyla devam etti.



Sezon sonu turnuvası yarı final karşılaşmasında, 2 numaralı seri başı Rafael Nadal ile 4 numaralı seri başı Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.



Medvedev, 2 saat 35 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Rus tenisçi, sezon sonu turnuvasının finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'le karşılaşacak.

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