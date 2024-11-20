Rafael Nadal tenise veda etti! Duygusal anlar...

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Son yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından eski formundan uzaklaşan Nadal, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen Davis Kupası finallerinde Hollanda'ya karşı oynanan çeyrek final maçında son kez ülkesi adına korta çıktı.

Botic Van de Zandschulp'a 6-4'lük iki setle 2-0 mağlup olan Nadal, Alcaraz'in ikinci tekler maçını kazanmasıyla yarı final için umutlandı ancak çiftler maçını Hollanda kazanıp adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla Rafael Nadal'ın kariyeri sona ermiş oldu.

Nadal'ın eşleşme başında milli marşlar okunurken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

🥺Kariyerinin son turnuvasını oynayan Nadal'ın, İspanya Milli Marşı sırasında duygusal anlarıpic.twitter.com/OH3SPyvdPi — Spor Arena (@sporarena) November 19, 2024

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 24 grand slam şampiyonluğu olan Djokovic'in ardından tüm zamanların en başarılı ikinci tek erkekler oyuncusu olarak emekli oldu.

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İspanyol tenisçi, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, Rio 2016'da da çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

Fransa Açık'ı 14 kez kazanan Nadal, tarihte bir grand slam'i en çok kazanan tenisçi ünvanını elde etti.

Elde ettikleri başarılarla erkekler tenisinin yaşayan efsaneleri haline gelen Roger Federer, Nadal ve Djokovic, 20 yılı aşan sürede rakiplerine şans tanımıyordu. İspanyol Nadal; İsviçreli Federer ve Sırp Djokovic ile birlikte erkek tenisinde önde gelen bir isimdi.

2022 yılında emekli olan Federer'in ardından Nadal da 2024 yılında kortlara veda etti ve "üç büyükler" arasında kariyerine devam eden tek tenisçi 37 yaşındaki Djokovic kaldı.

"BENİ MALLORCA'NIN KÖYÜNDEN ÇIKMIŞ İYİ BİR İNSAN OLARAK HATIRLAYIN"

Çiftler maçının ardından kortta düzenlenen törende duygusal anlar yaşayan Nadal, "İnsanların seni nasıl hatırlamasını istersin?' şeklindeki soruya; "Şampiyonluklar, sayılar... İnsanlar zaten bunlardan haberdar. Ben daha çok Mallorca'daki küçük bir köyden çıkan iyi bir insan olarak hatırlanmak istiyorum." cevabını verdi.

Tören sırasında Nadal'ın yanı sıra tribündeki ailesi de gözyaşlarını tutamadı.

PAYLAŞIM YAĞDI

Nadal'ın veda gecesinde Federer, Djokovic, Serena Williams, David Beckham, Raul gibi yıldız isimlerden gelen mesajlar yayınlandı. Grand slam turnuvalarının hesapları da Nadal ile ilgili duygusal videolar paylaştı. Çok sayıda tenisçi de bireysel paylaşımlarla Rafa'ya veda etti.