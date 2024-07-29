×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları’nda erken final!

Güncelleme Tarihi:

#Rafael Nadal - Novak Djokovic#Nadal Djokovic Maçı Ne Zaman#Nadal Djokovic Maçı Saat Kaçta
Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta 2024 Paris Olimpiyatları’nda erken final
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 09:23

2024 Paris Olimpiyatları’nda erken final olarak nitelendirilen Nadal – Djokovic maçı için nefesler tutuldu. Tenis tarihinin en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan iki isim İspanyol Rafael Nadal, Sırp raket Novak Djokovic’e rakip oldu. Nadal – Djokovic maçı saat kaçta? sorusu da karşılaşmayı seyretmek isteyen spor tutkunları tarafından sorgulanmaya başlandı. Nadal ilk tur maçında Macar Marton Fucsovics’i 6-1, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yendi. Djokovic de Avustralyalı Matthew Ebden’i 2-0 (6-0, 6-1) ile geçti. Peki, Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Tenis denilince akla gelen iki isim Rafael Nadal ve Novak Djokovic karşı karşıya geliyor. 2024 Paris Olimpiyatları’nda erken final olarak ifade edilen maç bugün oynanacak. Tenis tarihinin en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan iki isim Paris 2024 Olimpiyatları'nda karşı karşıya gelecek. Toplamda 59 kez karşı karşıya gelen Nadal-Djokovic rekabetinde Novak Djokovic'in 30'a 29'luk üstünlüğü bulunuyor. Peki, Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

RAFAEL NADAL - NOVAK DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tenis tarihinin en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan iki isim İspanyol Rafael Nadal, Sırp raket Novak Djokovic’e rakip oldu. Nadal - Djokovic maçı bugün (29 Temmuz) TSİ 13.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Nadal ilk tur maçında Macar Marton Fucsovics’i 6-1, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yendi. Djokovic de Avustralyalı Matthew Ebden’i 2-0 (6-0, 6-1) ile geçti. Bu müthiş maç bugün 13.00’te oynanacak. İki tenisçi daha önce 59 kez birbirine rakip olurken Djokovic’in 30-29 üstünlüğü bulunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rafael Nadal - Novak Djokovic#Nadal Djokovic Maçı Ne Zaman#Nadal Djokovic Maçı Saat Kaçta

BAKMADAN GEÇME!