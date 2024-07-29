Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları’nda erken final!

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Tenis denilince akla gelen iki isim Rafael Nadal ve Novak Djokovic karşı karşıya geliyor. 2024 Paris Olimpiyatları’nda erken final olarak ifade edilen maç bugün oynanacak. Tenis tarihinin en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan iki isim Paris 2024 Olimpiyatları'nda karşı karşıya gelecek. Toplamda 59 kez karşı karşıya gelen Nadal-Djokovic rekabetinde Novak Djokovic'in 30'a 29'luk üstünlüğü bulunuyor. Peki, Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

RAFAEL NADAL - NOVAK DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tenis tarihinin en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan iki isim İspanyol Rafael Nadal, Sırp raket Novak Djokovic’e rakip oldu. Nadal - Djokovic maçı bugün (29 Temmuz) TSİ 13.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Nadal ilk tur maçında Macar Marton Fucsovics’i 6-1, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yendi. Djokovic de Avustralyalı Matthew Ebden’i 2-0 (6-0, 6-1) ile geçti. Bu müthiş maç bugün 13.00’te oynanacak. İki tenisçi daha önce 59 kez birbirine rakip olurken Djokovic’in 30-29 üstünlüğü bulunuyor.