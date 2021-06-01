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GeriTenis Rafael Nadal, Fransa Açık'taki ilk maçını set vermeden kazandı
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Tenis
Haber Giriş: 01.06.2021 - 22:25 | Son Güncelleme:

Rafael Nadal, Fransa Açık'taki ilk maçını set vermeden kazandı

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Rafael Nadal, Fransa Açık'taki ilk maçını set vermeden kazandı

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ikinci tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde korta çıkan son 4 yılın şampiyonu Nadal, dünya 63'üncüsü Avustralyalı Alexei Popyrin ile karşılaştı.

Kariyerinin 21. grand slam zaferini kovalayan İspanyol tenisçi, mücadeleden 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 galip ayrılarak ikinci tura çıktı.

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, Fransa Açık'a ilk turda veda etti. Klasmanın 42. basamağındaki Alman Jan-Lennard Struff, 3 saat 46 dakika süren karşılaşmada Rublev'i 3-2 yenerek tur atladı.

Erkeklerde 9 ve 10 numaralı seribaşları İtalyan Matteo Berrettini ile Arjantinli Diego Schwartzman, ikinci tura çıkan diğer isimler oldu.

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