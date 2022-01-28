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Rafael Nadal Avustralya Açık'ta finalde! Rekor için...

#Rafael Nadal#Avustralya Açık#Tenis
Rafael Nadal Avustralya Açıkta finalde Rekor için...

Avustralya Açık tek erkekler yarı finalinde Matteo Berrettini'yi 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setler sonucu 3-1 mağlup eden Rafael Nadal adını finale yazdırdı.

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Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler kategorisinde ilk finalist belli oldu.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İtalyan rakibi Matteo Berrettini'yi 6-3 6-2 3-6 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek finale çıktı. 35 yaşındaki Nadal, toplamda 29. grand slam finaline yükseldi. Federer ve Djokovic'in 31'er grand slam finali bulunuyor.

Rafael Nadal, bu sonuçla Avustralya Açık’ta 6. kez final oynayacak.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, "Çok iyi başladım. Son zamanlardaki en iyi başlangıcımdı. Üçüncü sette servisim düşmeye başladı. Sonuçta toparlayıp maçı kazanabilmek önemli. Tekrar finalde olmak benin için çok şey ifade ediyor" şeklinde konuştu.

Rafael Nadal, finalde Tsitsipas-Mevedev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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REKOR İÇİN FİNALE ÇIKACAK

Novak Djokovic ve Roger Federer ile birlikte 20'şer şampiyonlukla en çok grand slam zaferi yaşayan erkek tenisçi rekorunu paylaşan Rafael Nadal, Pazar günü oynanacak final maçına rekoru tek başına ele geçirmek için çıkacak.

Nadal finali kazanırsa her grand slami en iki kez kazanan ikinci tenisçi olacak. Geçen yıl Roland Garros'u kazanan Djokovic, bunu başaran ilk raket olmuştu.

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#Rafael Nadal#Avustralya Açık#Tenis

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