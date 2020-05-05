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Haber Giriş: 05.05.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Rafael Nadal: 2020 yılında bir turnuva olmayacak

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Rafael Nadal: 2020 yılında bir turnuva olmayacak
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Rafael Nadal, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle 2021 yılına kadar spor müsabakalarının başlama konusunda karamsar olduğunu söyledi. 

Dünya sıralamasının iki numarası Rafael Nadal, İspanyol gazetesi El Pais'e verdiği demeçte, "Umarım yıl sonundan önce geri dönebiliriz ama maalesef bunu beklemiyorum" dedi.

Salgın, Wimbledon'un iptaline ve Eylül ayına kadar Fransa Açık'ın ertelenmesine yol açarken, Ağustos ayının sonlarında gerçekleşmesi planlanan ABD Açık'ın durumu hala belirsizliğini koruyor.

"Artık 2021'e odaklandım" ifadelerini kullanan Nadal, "Bence 2020 yılında bir turnuva olmayacak. Umarım 2021'de tekrar başlayabiliri" dedi. 

Rafael Nadal: 2020 yılında bir turnuva olmayacak

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