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Rafael Leao'lu Galatasaray, Başakşehir'e karşı! İşte muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Başakşehir
Rafael Leaolu Galatasaray, Başakşehire karşı İşte muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 07:00

Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Averajla liderlik koltuğunda oturan Cimbom deplasmanda kayıp istemiyor.

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Galatasaray, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Başakşehir’le karşılaşacak.

Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.

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Sarı kırmızılılar ligde İlk 3 maçta topladığı 7 puanla averajla haftaya lider girerken, sezona 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başlayan turuncu lacivertliler, 4 puanla 9. basamakta yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Koluzinski, Olsen, Fayzullayev, Shomurodov, Selke.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen.

GÖZLER YENİLERDE OLACAK

Başakşehir'e konuk olduğu son 8 maçı kaybetmeyen Galatasaray’da (5M 3B) gözler bugün yeni transferlerde olacak.

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Galatasaray’da 38 milyon Euro’ya Milan’dan transfer edilen Rafael Leao ile Porto’dan 10 milyon Euro bonservisle takıma kazandırılan Deniz Gül bugün teknik direktör Okan Buruk’un görev vernesi durumunda ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek.

Takıma önceki gün katılan yeni transfer Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu’nun ise bugün oynaması beklenmiyor

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#Galatasaray#Süper Lig#Başakşehir

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