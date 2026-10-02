Rafael Leao'dan Ronaldo açıklaması! 'Bu bizi ilgilendiren bir konu değil'

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A Ligi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmada Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 yendi. A Ligi 2. Grup'ta ise Hollanda deplasmanda Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.

Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının ardından 7 numaralı formayı aldı.

Maçının ardından konuşan Rafael Leao, "Evet, Ronaldo benim için bir idol, çocukluğumdan beri bir idol. 7 numaranın benim için özel bir anlamı var. Çocuklarımın doğum tarihiydi. Sadece formayı onurlandırmaya ve takım arkadaşlarımla birlikte keyif almaya çalıştım. Bence en önemlisi iyi bir maç çıkarmamız ve kazanmamızdı." dedi.

Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili gelen soruya cevap veren Leao, "Bu, bizi ilgilendiren bir konu değil. Bir takım olduğumuzu gösterdik, eminim ki evinde galibiyetten dolayı mutludur. Onunla iyi anlaşırım, nasıl biri olduğunu biliyorum. En önemlisi takım. Üç puan daha aldık ve grubun lideriyiz. Şimdi dinlenip pazartesi günkü maça hazırlanacağız. En önemlisi grup ve bir takım olarak tepki vermek." ifadelerini kullandı.