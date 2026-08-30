Rafael Leao, Türkiye'de ikinci baharını yaşar!

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Bir futbolcunun hikâyesinde bazı anlar vardır; kariyerinin yönünü değiştirir. Rafael Leao için o anlardan biri Milan formasıyla sahaya çıktığı ilk dönemdi. Sporting altyapısından çıkan, Fransa ekibi Lille’de Avrupa futbolunun dikkatini çeken Portekizli yıldız, Milan’da önce Stefano Pioli’nin dokunuşuyla parladı, ardından Serie A’nın en özel hücumcularından biri haline geldi. Fakat zirveye çıktıkça beklentiler de büyüdü. Başarılı futbolcu artık sadece yeteneğiyle değil, istikrarıyla da değerlendirilmeye başlandı.

Şimdi ise 27 yaşındaki yıldızın önünde yeni bir yol var. Milan defterinin kapanmasının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan Leao, Galatasaray ile yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. İstanbul, onun için sadece yeni bir şehir değil, kariyerini yeniden şekillendirebileceği yeni bir sahne olacak.

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ALTYAPIDAN AVRUPA’YA

10 Haziran 1999’da Almada’da dünyaya gelen Rafael Leao, futbol eğitimini Sporting altyapısında aldı. Portekiz futbolunun yetenek fabrikalarından birinde yetişen Leao, henüz genç yaşında hızlanması, fiziği ve bire birdeki becerisiyle dikkat çekti. Sporting A Takımı’na yükseldiğinde henüz 18 yaşındaydı. Ancak kulübündeki karışıklıklar ve kısa süren profesyonel döneminin ardından rotasını Fransa’ya çevirdi.

Lille forması onun için bir vitrin oldu. Galtier yönetiminde 2018-19 sezonunda Ligue 1’de 24 maça çıkan genç futbolcu, 8 gol atarak Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Lille’deki performansı, Leao’nun bir sonraki durağının daha büyük bir kulüp olacağının habercisiydi. O durak Milan oldu.

PiOLi’NiN DOKUNUŞU iLE MVP OLDU

2019 yılında Milan’a transfer olduğunda Leao’nun üzerinde büyük bir potansiyel etiketi vardı. Ancak potansiyel ile gerçek performans arasında hâlâ önemli bir mesafe bulunuyordu. İlk döneminde zaman zaman pozisyonu, oyun içindeki rolü ve karar verme becerisi tartışıldı. Ardından Stefano Pioli geldi. İtalyan teknik adam, Leao’nun kariyerindeki en önemli figürlerden biri oldu.

Pioli, Portekizliyi sol kanatta daha özgür bıraktı. Onu sürekli çizgide kalmaya zorlamak yerine iç koridora girmesine, topla buluştuğunda rakibin üzerine gitmesine ve geniş alanlarda hızını kullanmasına izin verdi. Leao da bu özgürlüğün karşılığını verdi.

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2021-22 sezonunda Milan’ın Serie A şampiyonluğuna uzanan takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Serie A’da sezonun MVP’si olurken artık Avrupa’nın en dikkat çekici kanat oyuncularından biriydi.

TOPU AYAĞINDAYKEN TRiBÜNLER COŞAR

2022-23 sezonu, Portekizlinin kariyerindeki en parlak dönemlerden biri olarak kayıtlara geçti. Serie A’da 15 gol ve 8 asist üreten Leao, yalnızca skor katkısıyla değil, oyuna yaptığı etkiyle de fark yarattı. Topu ayağına aldığında tribünleri ayağa kaldıran, rakip savunmayı geriye koşturan ve bire birlerde sürekli tehdit oluşturan bir oyuncuya dönüşmüştü. Leao’nun en büyük özelliği yalnızca sürati değildi. 1.88 metrelik fiziğine rağmen ilk birkaç metrede olağanüstü hızlanabiliyor, rakibini bire birde geçebiliyor ve açık alanda savunmacının arkasına sarkabiliyordu. Üstelik bunu yüksek teknik kapasitesiyle birleştiriyordu. O dönem Avrupa futbolunda sık sık aynı soru soruluyordu: “Leao’nun sınırı neresi?”

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YALNIZCA YETENEK YETMEDi

Ancak futbolun acımasız tarafı burada başladı. Leao’nun yeteneği hiçbir zaman tartışılmadı. Tartışılan, bu yeteneği ne kadar istikrarlı kullanabildiğiydi. Zirve sezonunun ardından beklentiler yükseldi. Artık ondan yalnızca maç kazandıracak birkaç özel hareket değil, sezon boyunca düzenli gol ve asist üretmesi bekleniyordu. 2023-24 sezonunda Serie A’da 9 gol ve 9 asist, 2024-25’te ise 8 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. 2025-26 sezonunda da 29 lig maçında 9 gol ve 3 asist üretti. Bu rakamlar kötü değildi. Fakat mesele tam olarak buydu. Leao’dan artık “iyi” olması değil, çok iyi olması bekleniyordu.

ELEŞTiRiLERiN ORTASINDA KALDI

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Portekizli yıldız zaman zaman maç içerisinde kaybolduğu, savunma katkısının yeterli olmadığı ve sahip olduğu potansiyelin tamamını sahaya yansıtamadığı gerekçesiyle eleştirildi. Ancak Leao’yu yalnızca istatistiklerle değerlendirmek de büyük bir eksiklik olurdu. Çünkü onun oyuna etkisi bazen gol veya asistten önce başlıyordu. Rakip savunmanın dengesini bozması, iki oyuncuyu üzerine çekmesi ve takım arkadaşlarına alan açması Milan hücumunun önemli parçalarından biriydi. Nitekim Milan kariyerinin tamamında 291 maça çıkıp 80 gol ve 65 asistlik katkı verdi. Bu rakamlar, geride başarısız bir hikâye olmadığını açıkça gösteriyor.

ŞiMDi SIRA YENi BiR HiKÂYEDE

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Milan kariyerinin ardından Galatasaray’a evet diyen Portekizli yıldız için bu karar kariyerindeki en önemli dönemeçlerden biri olabilir. Çünkü Leao artık genç bir yetenek değil. Artık kendisini kanıtlamış bir yıldız. Fakat aynı zamanda hâlâ 27 yaşında. Yani kariyerinin en verimli dönemine giriyor. Bu nedenle yeni adresi, onun için sadece bir transfer olmayacak. Bir anlamda yeniden başlangıç olacak.