Rafael Leao için olay sözler! 'Onu izlemekten bıkmıştım'

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Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao hakkında İtalyan futbolunun efsanelerinden Jose Altafini'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Altafini'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Milan’da işler kötü bitti ama kalbimde o takımı hiç bırakmadım. Oradan ayrıldım çünkü ne zaman yenilsek, Gipo Viani üstüme çullanır ve bana ‘Senin yüzünden kaybettik’ diye bağırırdı. Amarildo bir keresinde beni savundu ama ben satılmak istedim. Ve Napoli’ye gittim."

Peki bu Milan, nasıl bir takım?

"İnsan güçlü bir takım kurmak istediğinde üç süper oyuncu alır: Gullit, Van Basten ve Rijkaard. Bu Milan’ı bilmiyorum, bana çok fazla oyuncu almışlar gibi geliyor ama bunlar takıma ivme kazandırmıyor. Gila ise çok iyi bir oyuncu. Kessie, Tonali ve Theo ile ne kadar güçlü olduklarını düşünürsek..."

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Peki ya Leao?

"Onu izlemekten bıkmıştım, sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibiydi."