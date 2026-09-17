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Rafael Leao için olay sözler! 'Onu izlemekten bıkmıştım'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Rafael Leao#Jose Altafini
Rafael Leao için olay sözler Onu izlemekten bıkmıştım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 09:39

Jose Altafini, Galatasaray’ın yıldız ismi Rafael Leao hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao hakkında İtalyan futbolunun efsanelerinden Jose Altafini'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Altafini'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

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"Milan’da işler kötü bitti ama kalbimde o takımı hiç bırakmadım. Oradan ayrıldım çünkü ne zaman yenilsek, Gipo Viani üstüme çullanır ve bana ‘Senin yüzünden kaybettik’ diye bağırırdı. Amarildo bir keresinde beni savundu ama ben satılmak istedim. Ve Napoli’ye gittim."

Peki bu Milan, nasıl bir takım?

"İnsan güçlü bir takım kurmak istediğinde üç süper oyuncu alır: Gullit, Van Basten ve Rijkaard. Bu Milan’ı bilmiyorum, bana çok fazla oyuncu almışlar gibi geliyor ama bunlar takıma ivme kazandırmıyor. Gila ise çok iyi bir oyuncu. Kessie, Tonali ve Theo ile ne kadar güçlü olduklarını düşünürsek..."

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Rafael Leao için olay sözler Onu izlemekten bıkmıştım

Peki ya Leao?

"Onu izlemekten bıkmıştım, sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibiydi."

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#Galatasaray#Rafael Leao#Jose Altafini

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