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Rafael Leao, Galatasaray'ı seçti! Transferin detayları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Leao
Rafael Leao, Galatasarayı seçti Transferin detayları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 18:04

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Rafael Leao'da mutlu sona yaklaştı. Portekizli yıldızın, Aston Villa'nın yerine sarı-kırmızılıları tercih ettiği belirtildi.

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Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Rafael Leao'da flaş gelişmeler yaşandı.

İtalya basınından Di Marzio'nun haberine göre; Leão, Galatasaray’ı seçti. Transferin, AC Milan’a 40 milyon euro bonservis + bonuslar karşılığında gerçekleşeceği belirtiliyor."

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ROMANO: BİR ADIM UZAKLIKTA

Fabrizio Romano'nun haberinde ise "Rafa Leão artık gerçekten Galatasaray’a bir adım uzaklıkta. Leao’nun bu dakikalarda transfere yeşil ışık yakmasının ardından operasyon son aşamalara geldi. Transferin tamamlanması için son onay bekleniyor. Ardından seyahat ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Rafael Leao, Galatasarayı seçti Transferin detayları belli oldu

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'YARIN İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR'

Plettenberg'in haberinde ise Rafael Leão’nun, her şey planlandığı gibi giderse yarın İstanbul’a olmasının beklendiği bilgisi yer aldı.

'GALATASARAY'I SEÇTİ'

Daniele Longo ise Rafael Leao'nun Aston Villa yerine Galatasaray'ı tercih ettiği vurgulandı.

Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Leao

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