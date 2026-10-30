Rafael Leao: 'Fenerbahçe özgüven kazandırdı!'

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Rafael Leao, Singo ve Bitshiabu, mücadelenin ardından konuştu.

LEAO: YÜZDE 100'ÜM DEĞİL

"Çok iyi bir takım olmayı başardık. Takım olarak çok iyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra özgüven kazandık ve bu maça iyi şekilde kazandık. Duran toplara iyi çalışıyoruz, oranda da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol çıkarmamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü.

Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun %100'ü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacğaım. İlk golüm için de mutluyum. Birlik olmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart maçında adapte olacağız.

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Galatasaray'a geldiğim andan beri basın, hocalarım, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Beni kucakladılar. Ailem de burada çok mutlu, İstanbul'un keyfini çıkarıyorlar.

Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak beni çok mutlu oluyor. Galatasaray'ın hak ettiği yerde devam etmesi için çalışmaktan çok mutluyum."

SINGO: SAKATLIK SÜRECİ ZORU

"Konyaspor ile önemli bir maç oynadık ve kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe maçı sonrası yine kazanmak, Şampiyonlar Ligi öncesi bize güven aşıladı.

Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum."

BITSHIABU: İNANILMAZ ATMOSFER VAR

"Takım olarak ve bireysel olarak Konya'da iyi performans gösterdik. Okan Buruk'a bana şans verdiği için teşekkür etmek istiyorum.

Galatasaray'da inanılmaz atmosfer var. Taraftarlarımız da harika destek veriyor. Ben de onlar adına en iyisini yapmak istiyorum."