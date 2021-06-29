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GeriFutbol Rafael Benitez'in evinin önüne pankart asıp ‘sakın imzalama’ diye tehdit ettiler
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Futbol
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rafael Benitez'in evinin önüne pankart asıp ‘sakın imzalama’ diye tehdit ettiler

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Rafael Benitez'in evinin önüne pankart asıp ‘sakın imzalama’ diye tehdit ettiler

Teknik direktör arayışını sürdüren Everton’ın gündemine, geçmişte Liverpool’u çalıştıran Rafael Benitez de gelirken, İspanyol teknik adamın kulüple isminin anılması bazı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Carlo Ancelotti’nin vedalaşmasının ardından Merseyside ekibinin, 6 sezon ezeli rakibi Liverpool’da görev alan Benitez’i gündeme aldığı öne sürüldü.

Bu iddianın ortaya atılmasından sonra bazı Everton’lı taraftarların tepkisi çok sert oldu. 61 yaşındaki teknik adamı takımın başında görmek istemeyen bazı fanatikler, işi tehdit boyutuna kadar götürdü.

Öyle ki; bazı taraftarlar İspanyol teknik adamın Wirral’da bulunan evinin önüne “Nerede yaşadığını biliyoruz. Sözleşmeyi imzalama!” yazılı bir pankart astı. Rafael Benitez 2004-10 yılları arasında 3 kupa kazandı.

Rafael Benitezin evinin önüne pankart asıp ‘sakın imzalama’ diye tehdit ettiler

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