Rafael Benitez'in evinin önüne pankart asıp ‘sakın imzalama’ diye tehdit ettiler

Carlo Ancelotti’nin vedalaşmasının ardından Merseyside ekibinin, 6 sezon ezeli rakibi Liverpool’da görev alan Benitez’i gündeme aldığı öne sürüldü.

Bu iddianın ortaya atılmasından sonra bazı Everton’lı taraftarların tepkisi çok sert oldu. 61 yaşındaki teknik adamı takımın başında görmek istemeyen bazı fanatikler, işi tehdit boyutuna kadar götürdü.

Öyle ki; bazı taraftarlar İspanyol teknik adamın Wirral’da bulunan evinin önüne “Nerede yaşadığını biliyoruz. Sözleşmeyi imzalama!” yazılı bir pankart astı. Rafael Benitez 2004-10 yılları arasında 3 kupa kazandı.

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