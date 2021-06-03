Rafael Benitez kimdir, nereli? Rafael Benitez hangi takımları çalıştırdı?

Rafael Benitez, 16 Nisan 1960 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Real Madrid alt yapısında futbola başladıktan kısa süre sonra sakatlık geçiren ve kendisini tekrardan toparlayamayan Benitez, 26 yaşına geldiğinde futbolu bırakarak teknik adamlığa yoğunlaşmıştır.

RAFAEL BENİTEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Rafael Benitez'in teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve sezon bilgileri şu şekilde;

1993-1995 Real Madrid B 1995-1996 Valladolid 1996 Osasuna 1997-1999 Extremadura 2000-2001 Tenerife 2001-2004 Valencia 2004-2010 Liverpool 2010-2011 Inter 2012-2013 Chelsea 2013-2015 Napoli 2015-2016 Real Madrid 2016-2019 Newcastle United 2019- Dalian Yifang

RAFAEL BENİTEZ'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK BAŞARILARI

Real Madrid altyapısında gösterdiği performans ile hızla yükselen Benitez kısa sürede İspanyol ekibinin yardımcı antrenörü konumuna geldi. 1995 yılında Valladolid'i çalıştırmaya başladı. Fakat başarılı olamadı 23 maç sonunda görevden alındı. Ertesi sezon Osasuna'yı çalıştırmaya başlayan Benitez'in 9 maç sonunda görevine son verildi. İspanya'da Benitez'in teknik direktörlüğü sorgulanmaya başlanırken kariyerinin dönüm noktası CF Extremadura oldu. La Liga 2'de mücadele eden takımı ilk sezonda La Liga'ya taşıdı. 2 sezon sonra Tenerife ile aynı başarıyı tekrarladı. Bu başarıları Valencia dikkatini çekti ve bu kulüpte çalışmaya başladı. 3 sezonda iki kez La Liga şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Kupası kazandı.

Bu başarılardan sonra Benítez, Valencia'da sadece üç sezon geçirmesine rağmen kulübün tarihinden bugüne varolan en iyi menajeri konumuna geldi. 2004 senesinde Liverpool'a geçti, 2005 senesinde takımın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasını sağladı. 3 Haziran 2010 tarihinde; Benitez, 3 milyon sterlin karşılığında Liverpool'dan ayrılmış ve Inter'in başına geçmiştir. Fakat bu takımdaki başarısız yönetimi sonrası devre arasında kulüp başkanı Massimo Moratti tarafından görevden alınmıştır. 22 Kasım 2012 de Chelsea kulübünün başına getirilmiştir. Chelsea ile 2012-13 UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı.

Mayıs 2013'te Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Benítez 27 Mayıs 2013'te İtalyan ekibi Napoli ile anlaştı. 2014-2015 sezonu sonunda SSC Napoli'deki görevinden istifa eden Benitez 3 Haziran 2015 tarihinde Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 3 Ocak 2016' da görevine son verildi.