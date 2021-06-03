Rafael Benitez kimdir, nereli? Rafael Benitez hangi takımları çalıştırdı?
Rafael Benitez, adının Türk takımları ile anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Futbolculuk dönemine Real Madrid'de başlayacak olan Rafael Benitez, 12 yıllık kariyerinin ardından teknik kariyerine başlamıştır. Real Madrid B takımında göreve başlayan Rafael Benitez, kariyerinde Chelsea, İnter gibi takımları çalıştırmış ve Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası kazanma şansını yakalamıştır. İşte, Rafael Benitez'in çalıştırdığı takımlar ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler
Rafael Benitez, 16 Nisan 1960 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Real Madrid alt yapısında futbola başladıktan kısa süre sonra sakatlık geçiren ve kendisini tekrardan toparlayamayan Benitez, 26 yaşına geldiğinde futbolu bırakarak teknik adamlığa yoğunlaşmıştır.
RAFAEL BENİTEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Rafael Benitez'in teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve sezon bilgileri şu şekilde;
|1993-1995
|Real Madrid B
|1995-1996
|Valladolid
|1996
|Osasuna
|1997-1999
|Extremadura
|2000-2001
|Tenerife
|2001-2004
|Valencia
|2004-2010
|Liverpool
|2010-2011
|Inter
|2012-2013
|Chelsea
|2013-2015
|Napoli
|2015-2016
|Real Madrid
|2016-2019
|Newcastle United
|2019-
|Dalian Yifang
RAFAEL BENİTEZ'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK BAŞARILARI
Real Madrid altyapısında gösterdiği performans ile hızla yükselen Benitez kısa sürede İspanyol ekibinin yardımcı antrenörü konumuna geldi. 1995 yılında Valladolid'i çalıştırmaya başladı. Fakat başarılı olamadı 23 maç sonunda görevden alındı. Ertesi sezon Osasuna'yı çalıştırmaya başlayan Benitez'in 9 maç sonunda görevine son verildi. İspanya'da Benitez'in teknik direktörlüğü sorgulanmaya başlanırken kariyerinin dönüm noktası CF Extremadura oldu. La Liga 2'de mücadele eden takımı ilk sezonda La Liga'ya taşıdı. 2 sezon sonra Tenerife ile aynı başarıyı tekrarladı. Bu başarıları Valencia dikkatini çekti ve bu kulüpte çalışmaya başladı. 3 sezonda iki kez La Liga şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Kupası kazandı.
Bu başarılardan sonra Benítez, Valencia'da sadece üç sezon geçirmesine rağmen kulübün tarihinden bugüne varolan en iyi menajeri konumuna geldi. 2004 senesinde Liverpool'a geçti, 2005 senesinde takımın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasını sağladı. 3 Haziran 2010 tarihinde; Benitez, 3 milyon sterlin karşılığında Liverpool'dan ayrılmış ve Inter'in başına geçmiştir. Fakat bu takımdaki başarısız yönetimi sonrası devre arasında kulüp başkanı Massimo Moratti tarafından görevden alınmıştır. 22 Kasım 2012 de Chelsea kulübünün başına getirilmiştir. Chelsea ile 2012-13 UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı.
Mayıs 2013'te Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
Benítez 27 Mayıs 2013'te İtalyan ekibi Napoli ile anlaştı. 2014-2015 sezonu sonunda SSC Napoli'deki görevinden istifa eden Benitez 3 Haziran 2015 tarihinde Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 3 Ocak 2016' da görevine son verildi.