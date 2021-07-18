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Rafael Benitez Cenk Tosun’u kadroda düşünmüyor
Beşiktaş’a geçen sezonun ortasında kiralık olarak gelen ve geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 3 maçta forma giyebilen Cenk Tosun’un Everton’daki geleceği belli oldu.
Telegraph’ın haberine göre; Rafael Benitez, aralarında milli golcünün de yer aldığı 6 futbolcuyu kadroda düşünmediğini yönetime iletti.
Cenk’in yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimler; James Rodriguez, Andre Gomes, Bernard, Fabian Delph ve Yerry Mina.
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