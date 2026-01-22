×
Rafa'da Adalı'nın dediği oldu!

#Beşiktaş Transfer#Rafa Silva#Serdal Adalı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 07:00

Beşiktaş Başkanı, Portekizli yıldız konusunda taviz vermedi ve kazanan siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bedava gitmek isteyen Rafa Silva konusunda geri adım atmayınca kazanan siyah beyazlılar oldu.

Mutsuz olduğunu öne sürerek ülkesine dönmek isteyen ve antrenmanlara dahi çıkmayan Portekizli futbolcunun Benfica ile anlaştığı ortaya çıkmıştı.

Başkan Adalı, kulübünün kasasından Rafa için 1.5 yılda 9 milyon Euro çıktığını ifade ederken Rafa Silva’nın menajerinin ilk görüşmede 3 milyon Euro önermesi üzerine masadan kalkarak “Gerekirse kulübede oturtur, sözleşme bitimine kadar oynatmam. 10 milyon Euro isterim” diyerek tavrını net olarak ortaya koymuştu.

MOURINHO ISRAR ETTi

Teknik Direktörü Mourinho ısrarı üzerine kesenin ağzını açan Benfica’da İstanbul’a gelen sportif direktör Mario Branco, başkan Serdal Adalı ile görüşmesinde önce 5 milyon Euro önerdi.

Siyah beyazlıların başkanı ise “Benfica ile iyi dostluğumuz var. Biz kulüp menfaatlerini düşünerek 10 milyon Euro belirledik ama bu şartlarda kimseye yararı olmayacak. 7 milyon Euro’dan aşağıya olmaz” dedi ve Benfica cephesinin de bu rakamı kabul etmesiyle el sıkışıldı.

 

