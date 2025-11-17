×
Rafa Silva'ya Benfica'dan sonra bir talip daha çıktı! Portekiz'den açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Rafa Silva#Beşiktaş#Transfer
Rafa Silvaya Benficadan sonra bir talip daha çıktı Portekizden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 14:17

Beşiktaş ile bir süredir antrenmanlara çıkmayan ve ayrılmak istediği bilinen Rafa Silva ile Benfica'nın ilgilendiği iddia ediliyordu. Rafa'ya, Portekiz'den bir talibin daha çıktığı ifade edildi.

Beşiktaş'taki geleceği çıkmaza giren ve siyah beyazlılarla bir süredir antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'ya dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hatırlanacağı üzere Rafa hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Rafa Silvaya Benficadan sonra bir talip daha çıktı Portekizden açıklama

"Rafa Silva konuşabilir, açıklama yapabilir. Biz de konunun bir anca kapanmasını istiyoruz."

"KAPIMIZ AÇIK"

Sergen Yalçın da basın toplantısında Rafa'yı davet ederken, şu sözleri söylemişti:

"Rafa bizim için çok değerli, kapımız hâlâ açık. Antrenmana gelmek istiyorsa gelsin, maçlarda da kullanalım. Oyuncu tarafından da bir sorun olduğunu düşünmüyorum, ama bizimle iletişimi de kapattı ve menajeriyle haberler yolluyor. Konu benim dışımda.

Rafa Silvaya Benficadan sonra bir talip daha çıktı Portekizden açıklama

PORTEKİZ'DEN İDDİA: BENFICA'NIN DIŞINDA SPORTING DE İLGİLENİYOR

Record editörü Bruno Fernandes, Record na Hora adlı programda konuya ilişkin yaptığı açıklamda, Rafa'nın transferiyle Sporting'in  ilgilendiğini ifade etti.

Rafa Silvaya Benficadan sonra bir talip daha çıktı Portekizden açıklama

Fernandes, yaptığı açıklamada, "Benfica'nın yanı sıra, Portekiz'de Rafa'yı isteyen başka kulüpler de var ve o, kendini her zaman bir Sporting taraftarı olarak tanımladı." dedi.

