Rafa Silva ve Ousmane Dembele seriyi devam ettirebilecek mi? İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Cumartesi günü oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

Haberin Devamı

Beşiktaş – Kayserispor / Oyuncu Gol Atar: Rafa Silva

Beşiktaş’ta Rafa Silva, oynadığı son 3 lig maçının hepsinde gol attı.

Paris Saint Germain – Lille / Oyuncu Gol Atar: Ousmane Dembele

PSG’de Ousmane Dembele, ligde ilk 11 başladığı son 7 maçında hepsinde gol attı.

Go Ahead - PSV / Oyuncu Gol Atar: Johan Bakayoko

PSV’de Johan Bakayoko, ligde deplasmanda oynadığı son 4 maçın hepsinde gol attı.

Crystal Palace - Millwall / Oyuncu Gol Atar: Jean-Philippe Mateta

Crystal Palace’da Jean-Philippe Mateta, ligde iç sahada oynadığı son 4 maçında 3’ünde gol attı.

Leipzig - Mainz / Oyuncu Gol Atar: Jonathan Burkardt

Mainz’da Jonathan Burkardt, ligde deplasmanda oynadığı son 8 maçın 6’sında gol attı.

Atalanta - Venezia / Oyuncu Gol Atar: Ademola Lookman

Atalanta’da Ademola Lookman, oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı.

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın.Şampiyon oranların yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...