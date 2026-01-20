×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Rafa Silva, Türkiye'den ayrılıyor! Benfica'nın Beşiktaş'a ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva
Rafa Silva, Türkiyeden ayrılıyor Benficanın Beşiktaşa ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 14:27

Benfica ve Beşiktaş, Rafa Silva transferinde anlaşma sağladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Kasım ayından bu yana maçlara çıkmayı reddeden ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva düğümü çözüldü.

TRT Spor'un haberine göre; Rafa Silva, eski takımı Benfica'ya geri döndü. Portekiz ekibi, bu transfer için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Gözden KaçmasınArda Güleri istiyor Kendine hayran bıraktıArda Güler'i istiyor! 'Kendine hayran bıraktı'Haberi görüntüle

32 yaşındaki yıldız orta saha, ülkesine gitmek için yarın Türkiye'den ayrılacak.

Gözden KaçmasınOrkun Kökçü gibisi Avrupada bile yokOrkun Kökçü gibisi Avrupa'da bile yok!Haberi görüntüle

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fatih Doğan'ın haberine göre; Benfica bu transfer için Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşma çerçevesinde ayrıca 1 milyon euroluk da ilave bonus bulunuyor.

Rafa Silva, Türkiyeden ayrılıyor Benficanın Beşiktaşa ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Rafa Silva, 1,5 yıllık Beşiktaş kariyerinde 65 maça çıkarken 23 gol atıp 16 da asist üreterek toplamda 39 gole doğrudan katkı sağladı ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva

BAKMADAN GEÇME!