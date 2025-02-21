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Rafa Silva seriye bağladı!

Güncelleme Tarihi:

#Rafa Silva#Beşiktaş#Süper Lig
Rafa Silva seriye bağladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 23:22

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya yaptığı 1 gol , 2 asistlik katkıyla damgasını vuran Rafa Silva, ligde forma giydiği son 3 müsabakada da ağları sarsmayı başardı.

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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü 18. dakikada Portekizli futbolcu Rafa Silva kaydetti. Rafa, bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı.

Süper Lig’deki 22. maçına çıkan Silva, Antalyaspor’a 2, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarında da 1’er kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, ayrıca forma giydiği son 3 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

Rafa Silva’nın, tüm kulvardaki gol sayısı ise 12’ye çıkardı. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da toplam 34 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 9 da asisti bulunuyor.

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#Rafa Silva#Beşiktaş#Süper Lig

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