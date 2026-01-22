Rafa Silva resmen Beşiktaş'tan ayrıldı!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Kasım ayından bu yana maçlara çıkmayı reddeden ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva düğümü resmen çözüldü.

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli futbolcunun eski kulübü Benfica’ya transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi müjdesi Haberi görüntüle

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANMADI

Beşiktaş açıklamasında transferin mali detaylarına dair bilgi paylaşmazken, önceki günlerde Benfica'nın bu transfer için siyah-beyazlılara 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve anlaşma çerçevesinde ayrıca 1 milyon euroluk da ilave bonus bulunduğu haberleştirilmişti.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Rafa Silva, 1,5 yıllık Beşiktaş kariyerinde 65 maça çıkarken 23 gol atıp 16 da asist üreterek toplamda 39 gole doğrudan katkı sağladı ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.