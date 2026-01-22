×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Rafa Silva resmen Beşiktaş'tan ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Benfica
Rafa Silva resmen Beşiktaştan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 20:47

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Rafa Silva’nın Benfica’ya transfer olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Kasım ayından bu yana maçlara çıkmayı reddeden ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva düğümü resmen çözüldü.

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli futbolcunun eski kulübü Benfica’ya transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Wilfred Ndidi müjdesiBeşiktaş'ta Wilfred Ndidi müjdesiHaberi görüntüle

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANMADI

Beşiktaş açıklamasında transferin mali detaylarına dair bilgi paylaşmazken, önceki günlerde Benfica'nın bu transfer için siyah-beyazlılara 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve anlaşma çerçevesinde ayrıca 1 milyon euroluk da ilave bonus bulunduğu haberleştirilmişti.

Rafa Silva resmen Beşiktaştan ayrıldı

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Rafa Silva, 1,5 yıllık Beşiktaş kariyerinde 65 maça çıkarken 23 gol atıp 16 da asist üreterek toplamda 39 gole doğrudan katkı sağladı ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rafa Silva#Benfica

BAKMADAN GEÇME!