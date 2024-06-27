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Rafa Silva resmen Beşiktaş'ta! KAP'a bildirildi

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#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva
Rafa Silva resmen Beşiktaşta KAPa bildirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 09:32

Beşiktaş, Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Rafa Silva için resmi açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada oyucunun maaşının 6 milyon euro olduğu açıklandı.

İşte yapılan duyuru;

Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir

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#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva

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