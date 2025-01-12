Rafa Silva ligdeki asist hasretini bitirdi 

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Ndour’un golünde ortayı yapan isim olan Portekizli futbolcu, geçen sezon Benfica’da 12 gol pası vermişti. Rafa Silva kariyerinde bu istatistikte en fazla sayıya ulaştığı sezonu ise 2021-22’de yine Benfica formasını giyerken 13 asistle gerçekleştirmişti.

CHER NDOUR SiFTAHI KAFA VURUŞUYLA YAPTI

Beşiktaş, Bodrumspor karşısında hücumda sıkıntı yaşarken 32. dakikada Cher Ndour sahneye çıktı. Rafa Silva’nın sağdan yaptığı ortayı iyi takip eden İtalyan futbolcu kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı. Siyah beyazlı takım maçtaki ilk istabetli şutta golü bulurken, Cher Ndour da Beşiktaş forması ile ilk gol sevincini yaşadı. 20 yaşındaki futbolcu bundan önce 4-2 kazanılan Gaziantep ve 2-1 kaybedilen Galatasaray maçlarında Muci’ye iki asist yapmıştı.