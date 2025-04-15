×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dünya devi Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'yı istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Inter
Dünya devi Beşiktaşın yıldızı Rafa Silvayı istiyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 07:00

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devi Inter Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın transferi için harekete geçti.

Haberin Devamı

Bir sezon içinde 3 başkan değiştiren, Serdar Topraktepe dahil 3 farklı teknik direktörle sahaya çıkan lige, Avrupa’ya ve Türkiye Kupası’na erken havlu atan Beşiktaş’ta tüm olumsuzluklara rağmen sergilediği performans ve istikrarıyla Rafa Silva takımın en dikkat çeken ismi olmayı başardı.

25 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 resmi maça çıkan Portekizli yıldız vatandaşı Gedson Fernandes’in (43 maç) ardından takımın en çok maçta görev alan oyuncusu olurken skor katkısı bakımından zirveyi kimseye bırakmadı. Öyle ki Süper Lig, elemeler dahil Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da oynadığı karşılaşmalarda Rafa 14 gol, 11 asistle 25 gole direkt katkı verdi.

Gözden KaçmasınFutbol Konseyi: Fenerbahçe, Galatasaray gibi oynayamaz yaşlı ve yavaş bir takımFutbol Konseyi: Fenerbahçe, Galatasaray gibi oynayamaz yaşlı ve yavaş bir takım!Haberi görüntüle

INTER, RAFA SİLVA'YI İSTİYOR

1 kez daha ağları havalandırması durumunda 15 gollü İmmobile’yi yakalayacak olan 31 yaşındaki futbolcunun performansı Avrupa kulüpleri tarafından da yakından izleniyor. Portekizli futbolcuyu isteyen kulüplerin başında ise Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği İtalyan devi Inter geliyor. Milano ekibi, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak isterken siyah beyazlı yönetimin bu konudaki tavrı merakla bekleniyor.

Haberin Devamı

YILDA 6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Beşiktaş sezon başından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva ile 6 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat imzalarken Rafa’nın kontratı 30 Haziran 2027’de sona erecek. Kartal’ın vereceği yanıta ve belirleyeceği bonservise göre İnter harekete geçecek.

Dünya devi Beşiktaşın yıldızı Rafa Silvayı istiyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rafa Silva#Inter

BAKMADAN GEÇME!