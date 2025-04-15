Dünya devi Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'yı istiyor!

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Bir sezon içinde 3 başkan değiştiren, Serdar Topraktepe dahil 3 farklı teknik direktörle sahaya çıkan lige, Avrupa’ya ve Türkiye Kupası’na erken havlu atan Beşiktaş’ta tüm olumsuzluklara rağmen sergilediği performans ve istikrarıyla Rafa Silva takımın en dikkat çeken ismi olmayı başardı.

25 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 resmi maça çıkan Portekizli yıldız vatandaşı Gedson Fernandes’in (43 maç) ardından takımın en çok maçta görev alan oyuncusu olurken skor katkısı bakımından zirveyi kimseye bırakmadı. Öyle ki Süper Lig, elemeler dahil Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da oynadığı karşılaşmalarda Rafa 14 gol, 11 asistle 25 gole direkt katkı verdi.

INTER, RAFA SİLVA'YI İSTİYOR

1 kez daha ağları havalandırması durumunda 15 gollü İmmobile’yi yakalayacak olan 31 yaşındaki futbolcunun performansı Avrupa kulüpleri tarafından da yakından izleniyor. Portekizli futbolcuyu isteyen kulüplerin başında ise Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği İtalyan devi Inter geliyor. Milano ekibi, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak isterken siyah beyazlı yönetimin bu konudaki tavrı merakla bekleniyor.

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YILDA 6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Beşiktaş sezon başından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva ile 6 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat imzalarken Rafa’nın kontratı 30 Haziran 2027’de sona erecek. Kartal’ın vereceği yanıta ve belirleyeceği bonservise göre İnter harekete geçecek.