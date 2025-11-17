×
Rafa Silva için 2 müthiş iddia!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Sergen Yalçın
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 07:00

Beşiktaş yönetimi ile Portekizli futbolcu arasındaki gerilim sürüyor.

Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu söyleyerek ayrılmak istediğini bildiren ancak başkan Serdal Adalı’nın, “Ya oynarsın ya istediğimiz parayı getirir gidersin ya da 1.5 yıllık sözleşmen süresince kenarda oturursun” resti üzerine geri adım atıp, “Kalıyorum” açıklaması yapan Rafa Silva, dün sabah yapılan salon çalışmasına yine katılmadı.

Daha önceki salon çalışmalarına da iştirak etmeyen Portekizli futbolcunun, yaşanan son olaylara rağmen bu tutumunu sürdürmesi, ‘kriz tam olarak çözülmedi’ şeklinde yorumlandı.

SERGEN YALÇIN’IN BU KONUDAKi TAVRI NET

Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu konudaki net tavrını sürdürüyor. Yalçın, daha önce de dile getirdiği üzere yıldız oyuncuya, “Forma soyunma odasında. Ben sahaya bakarım. İdmanlara çıkarsan maçlarda oynatırız” mesajını gönderdi.

Bu arada, Beşiktaş’ta hiçbir alacağı olmayan Rafa Silva’nın bu haftaki Samsun maçında oynamak için sezon sonuna dek bütün hak edişlerinin hemen ödenmesini talep ettiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili bir başka iddia ise, Rafa’nın Türkiye’den iki kulüple transfer görüşmesi yaptığı yönünde. Başkan Adalı’nın önceki günkü basın toplantısında bu nedenle, “Türkiye’de başka bir kulüpte oynamasına asla izin vermem” dediği öğrenildi.

