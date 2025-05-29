Rafa Silva - Galatasaray iddiaları sonrası Serdal Adalı'dan olay sözler: 'Ancak formasını alırlar!'

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un dün Beşiktaş forması giyen Rafa Silva ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında ortalık karıştı.

Sezon başında Portekizli yıldızla ilgilendiklerini açıklayan Buruk, "Bizden istenen 40 milyon Euro’ydu. Seneliği 13-13.5 milyon Euro’ya geliyordu. O yüzden yol alamadık. Rafa bu sezon çok etkili oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Buruk'un açıklamalarından sonra bugün medyada, "Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve ayrılık ihtimalini ciddi olarak düşündüğü, Portekizli oyuncunun Galatasaray'a transfer ihtimalinin bulunduğu" yönünde haberler çıktı.

SERDAL ADALI, SERT ÇIKTI: 'ANCAK FORMASINI ALIRLAR!'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva iddiaları üzerine kısa ve sert bir açıklama yaptı.

Taraftarlara imza dağıtan Serdal Adalı, bu esnada kendisine iddiaların sorulması üzerine, "Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Siz de alın" ifadelerini kullandı.

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Adalı'nın bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

RAFA SILVA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI: 48 MAÇTA 31 GOLLÜK KATKI VERDİ!

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 31 gole doğrudan katkı (18 gol - 13 asist) sağladı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.