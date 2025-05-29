×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Rafa Silva - Galatasaray iddiaları sonrası Serdal Adalı'dan olay sözler: 'Ancak formasını alırlar!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Galatasaray
Rafa Silva - Galatasaray iddiaları sonrası Serdal Adalıdan olay sözler: Ancak formasını alırlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 14:39

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray'ın Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için fırsat kolladığı iddialarıyla ilgili olarak 'Ancak formasını alırlar' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un dün Beşiktaş forması giyen Rafa Silva ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında ortalık karıştı.

Sezon başında Portekizli yıldızla ilgilendiklerini açıklayan Buruk, "Bizden istenen 40 milyon Euro’ydu. Seneliği 13-13.5 milyon Euro’ya geliyordu. O yüzden yol alamadık. Rafa bu sezon çok etkili oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Buruk'un açıklamalarından sonra bugün medyada, "Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve ayrılık ihtimalini ciddi olarak düşündüğü, Portekizli oyuncunun Galatasaray'a transfer ihtimalinin bulunduğu" yönünde haberler çıktı.

Gözden KaçmasınNihat Kahveciden Galatasaray iddiası: Çok büyük transfer yapacakNihat Kahveci'den Galatasaray iddiası: 'Çok büyük transfer yapacak!'Haberi görüntüle

SERDAL ADALI, SERT ÇIKTI: 'ANCAK FORMASINI ALIRLAR!'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva iddiaları üzerine kısa ve sert bir açıklama yaptı.

Taraftarlara imza dağıtan Serdal Adalı, bu esnada kendisine iddiaların sorulması üzerine, "Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Siz de alın" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Adalı'nın bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

RAFA SILVA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI: 48 MAÇTA 31 GOLLÜK KATKI VERDİ!

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 31 gole doğrudan katkı (18 gol - 13 asist) sağladı.

Rafa Silva - Galatasaray iddiaları sonrası Serdal Adalıdan olay sözler: Ancak formasını alırlar

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rafa Silva#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!