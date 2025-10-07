×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rafa Silva, Galatasaray derbisinde kaçırdığı golü unutamıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Galatasaray#Rafa Silva
Rafa Silva, Galatasaray derbisinde kaçırdığı golü unutamıyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 07:00

Beşiktaş'ın bu sezon ligde 5 golle en skorer ismi olan Rafa Silva, Galatasaray derbisinde kaçırdığı pozisyon için “Cengiz’in pasını gol yapmak yerine auta atmak beni çok üzdü” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin yıldızı Rafa Silva, karşılaşmanın son çeyreğinde kaçırdığı gol için teknik ekip, takım arkadaşı ve taraftarlardan özür diledi.

Takıma geldiği günden bu yana istikrarlı performansı ile dikkati çeken ve bu sezon ligde attığı 5 golle takımın en skorer ismi olan Portekizli futbolcu derbinin 74. dakikasında kaçırdığı golü unutamıyor.

Gözden KaçmasınTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlundan Galatasaraya hakem yanıtı Derbide kural hatası var mıTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray'a hakem yanıtı! Derbide 'kural hatası' var mı?Haberi görüntüle

G.SARAY MAÇINDAN DERS ALDIK

Dün idmanda teknik ekip ile sohbet eden Rafa Silva “İlk yarıda mükemmel oynadık. Çok da gol kaçırdık. Maçın normal skoru 3-4 farklı galibiyetle sonuçlanabilirdi. Fakat rakibin baskısına karşı korunmaya çalıştık. Cengiz’in pasını gol yapmak yerine auta atmak beni çok üzdü. Taraftarımız merak etmesin. Galatasaray karşılaşması önemli ders oldu. Hatamızı telafi edeceğiz” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Galatasaray#Rafa Silva

BAKMADAN GEÇME!