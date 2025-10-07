Rafa Silva, Galatasaray derbisinde kaçırdığı golü unutamıyor!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin yıldızı Rafa Silva, karşılaşmanın son çeyreğinde kaçırdığı gol için teknik ekip, takım arkadaşı ve taraftarlardan özür diledi.

Takıma geldiği günden bu yana istikrarlı performansı ile dikkati çeken ve bu sezon ligde attığı 5 golle takımın en skorer ismi olan Portekizli futbolcu derbinin 74. dakikasında kaçırdığı golü unutamıyor.

G.SARAY MAÇINDAN DERS ALDIK

Dün idmanda teknik ekip ile sohbet eden Rafa Silva “İlk yarıda mükemmel oynadık. Çok da gol kaçırdık. Maçın normal skoru 3-4 farklı galibiyetle sonuçlanabilirdi. Fakat rakibin baskısına karşı korunmaya çalıştık. Cengiz’in pasını gol yapmak yerine auta atmak beni çok üzdü. Taraftarımız merak etmesin. Galatasaray karşılaşması önemli ders oldu. Hatamızı telafi edeceğiz” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

