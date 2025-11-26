×
Rafa Silva, FIFA korkusuyla masada!

Güncelleme Tarihi:

İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 07:00

Rafa Silva, bir süredir kulübü Beşiktaş'la yaşadığı sorunun çözümü yolunda önemli bir adım attı. İdmanlara ve maçlara çıkmayan Portekizli yıldız, yönetimin tavizsiz tutumu sonucu geri adım atmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'taki Rafa Silva krizinde dün önemli bir gelişme yaşandı...

 

Bir süredir mutsuz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak istediğini kulübe bildirip antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Portekizli futbolcu, yönetimin tavizsiz tutumu sonrası geri adım atmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz perşembe Nevzat Demir Tesisleri’ne noter çağırarak Rafa Silva’nın izinsiz olarak idmana katılmadığına dair zabıt tutturan yöneticiler, ayrıca oyuncunun menajeriyle görüşerek, uzlaşmaz tutum devam ettiği takdirde FİFA’ya şikayette bulunacakları uyarısında bulundu.

SORUN PARA DEĞiL

tesislere gelen Rafa Silva, futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile görüşüp konuya ilişkin yeni kararını bildirdi. Beşiktaş yönetimi sözleşmede yer alan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği için elinde kulübe karşı kullanabileceği bir koz bulunmayan tecrübeli oyuncu, artık antrenmanlara katılacağını söyledi. Yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın’la herhangi bir sorunu olmadığını özellikle vurgulayan Rafa Silva, “Sorun para da değil. Öyle olsaydı Arap ülkelerine giderdim. Benim ailevi problemlerim var” dedi ve şöyle devam etti:

“Ben aslında geçen sezonun bitiminde ayrılmak istedim. Tek arzum ülkeme dönmekti fakat yönetimden olumlu yanıt gelmedi. Moralim bozuldu, çok üzüldüm. Kafam çok karışıktı. Son yaşananlardan sonra tekrar düşündüm. Artık bu sorun çözülsün istiyorum. Maçlara ve antrenmanlara çıkacağım. Devre arası ne olur bilemem ama bana görev verildiği sürece takımım için elimden geleni yapacağım.”

Bu sözler yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, dün bireysel çalışmalara başlayan Rafa Silva’nın bugünden itibaren takım antrenmanlarına katılması bekleniyor.

