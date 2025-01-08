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Rafa Silva dört kulvarda da Beşiktaş’a gol katkısı verdi

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#Beşiktaş#Rafa Silva#Türkiye Kupası
Rafa Silva dört kulvarda da Beşiktaş’a gol katkısı verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 07:00

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon ilk maçına çıkan Beşiktaş’ta galibiyeti getiren isim Rafa Silva oldu.

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Siyah beyazlı takımın Portekizli futbolcusu bu sezon takımına 4 kulvarda da gol katkısı veren ilk isim oldu. Süper Kupa’da 5-0’lık Galatasaray maçında Beşiktaş’taki ilk golünü atan Rafa Silva, Süper Lig’de Samsun deplasmanında takımının ilk golünü kaydederken, dün de kupada yine Beşiktaş’ın bu sezonki ilk golüne imza attı. Ligde 4, Avrupa Ligi’nde 2, Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda birer golü bulunan tecrübeli oyuncu toplam gol sayısını 8’e çıkartırken resmi maçlarda 4 de asisti bulunuyor.

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Sivas karşısında Beşiktaş 1-0 öne geçtikten sonra ev sahibi ekibin skoru eşitlemek için yapdığı her hamle önce kaptan Mert’e sonra da direğe takıldı. Rize’de 5 kurtarış yapan Mert, dün de 4 kurtarışla takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Sivas’ta Koita ve Uğur birer direği aşamadı.

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#Beşiktaş#Rafa Silva#Türkiye Kupası

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