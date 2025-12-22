Rafa Silva, Beşiktaş'ın sinirleriyle oynuyor!

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçında kadroya almasına rağmen oynatmadığı Rafa Silva için, “Antrenmanları 10 üzerinden sıfır” demesinin perde arkasından şoke edici bir olay çıktı...

Karşılaşmadan bir gün önce yapılan idmanda diğer futbolcular 6 km koşarken, Rafa Silva sadece 125 adım atıp bıraktı...

Sergen Yalçın buna rağmen oyuncuyu maç kadrosuna alıp ‘seni kazanmak istiyoruz’ mesajını verdi ve ancak Portekizli, umursamaz tavırlarını ısınma antrenmanında ve kulübede otururken de sürdürdü. Tüm çabalara rağmen Rafa Silva’nın Beşiktaş’a katkı yapma adına en ufak bir gayret göstermemesi yönetimi harekete geçirdi.

Başkan Serdal Adalı ile futbol komitesi üyeleri, dün yaptıkları toplantıda oyuncunun menajerini İstanbul’a çağırma kararı aldı.

Haberin Devamı

Menajerle yapılacak görüşmede Rafa Silva için istenen bonservis bedeli ve diğer koşullar kendisine bildirilecek.