×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rafa Silva, Beşiktaş'ın sinirleriyle oynuyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Sergen Yalçın
Rafa Silva, Beşiktaşın sinirleriyle oynuyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 07:00

İdmanda diğer oyuncular 6 km koşarken, Rafa Silva sadece 125 adım attı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçında kadroya almasına rağmen oynatmadığı Rafa Silva için, “Antrenmanları 10 üzerinden sıfır” demesinin perde arkasından şoke edici bir olay çıktı...

Karşılaşmadan bir gün önce yapılan idmanda diğer futbolcular 6 km koşarken, Rafa Silva sadece 125 adım atıp bıraktı...

Gözden KaçmasınAcun Ilıcalının Hull Citysi, 300 milyon euroluk dev ödüle koşuyorAcun Ilıcalı'nın Hull City'si, 300 milyon euroluk dev ödüle koşuyor!Haberi görüntüle

Sergen Yalçın buna rağmen oyuncuyu maç kadrosuna alıp ‘seni kazanmak istiyoruz’ mesajını verdi ve ancak Portekizli, umursamaz tavırlarını ısınma antrenmanında ve kulübede otururken de sürdürdü. Tüm çabalara rağmen Rafa Silva’nın Beşiktaş’a katkı yapma adına en ufak bir gayret göstermemesi yönetimi harekete geçirdi.

Başkan Serdal Adalı ile futbol komitesi üyeleri, dün yaptıkları toplantıda oyuncunun menajerini İstanbul’a çağırma kararı aldı.

Haberin Devamı

Menajerle yapılacak görüşmede Rafa Silva için istenen bonservis bedeli ve diğer koşullar kendisine bildirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rafa Silva#Sergen Yalçın

BAKMADAN GEÇME!